Manchester United trifft im heimischen Old Trafford auf den FC Everton im FA Cup. Die Partie tickert SPOX hier live für Euch.

Manchester United will seine Siegesserie fortsetzten und im heimischen Stadion Old Trafford gegen den FC Everton in die vierte Runde des FA Cups einziehen. Ob dies den Red Devils gelingt, erfahrt Ihr hier.

Manchester United vs. Everton: FA Cup heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Manchester United geht heute als Favorit in die Begegnung gegen Everton. Das Team von Erik ten Hag befindet sich in hervorragender Form: Die letzten sechs Pflichtspiele gewannen die Red Devils. Everton hingegen befindet sich tief in der Krise. In der Liga verlor die Mannschaft Frank Lampard gegen Brighton & Hove Albion zuletzt mit 1:4 und befindet sich damit auf den 18. Rang in der Premier League. Wie schlägt sich Everton dagegen heute im FA Cup und welches Team zieht in die vierte Runde des renommierten Pokalwettbewerbs ein?

Vor Beginn: Die FA-Cup-Partie startet heute um 21 Uhr im Old Trafford in Manchester.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung Manchester United vs. FC Everton.

Manchester United vs. Everton: FA Cup heute im TV und Livestream

DAZN überträgt die FC-Cup-Begegnung zwischen Manchester United und Everton heute exklusiv im TV und Livestream. Im TV zeigt der Sender die Partie auf DAZN 2. Die Übertragung beginnt um 20.50 Uhr.

Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser.

Manchester United: Die nächsten fünf Spiele

Datum Gegner Ort Wettbewerb 10. Januar 2023, 21 Uhr Charlton Athletic Old Trafford, Manchester League Cup 14. Januar 2023, 13.30 Uhr Manchester City Old Trafford, Manchester Premier League 22. Januar 2023, 17.30 Uhr Arsenal London Emirates Stadium, London Premier League 02. Februar 2023 Crystal Palace Old Trafford, Manchester Premier League 11. Februar 2023 Leed United Elland Road, Leeds Premier League

FC Everton: Die nächsten fünf Spiele