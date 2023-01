Top-Duell in der Premier League: Der FC Arsenal empfängt Manchester United am 21. Spieltag. SPOX bietet dazu einen Liveticker an.

Macht der FC Arsenal in der Premier League einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft? Der Tabellendritte Manchester United will den Gunners ein Bein stellen. SPOX tickert die Partie am 21. Spieltag live mit.

Arsenal vs. Manchester United: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Spitzenduell in der Premier League: Nach dem namhaften Aufeinandertreffen am gestrigen Samstag zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea nehmen es am heutigen Sonntag der FC Arsenal und Manchester United auf. Der Tabellenführer empfängt den Tabellendritten. Los geht es um 17.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Martin Ödegaard ist Kapitän von Englands Spitzenreiter Arsenal.

Arsenal vs. Manchester United: Premier League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Arsenal: Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Xhaka, Partey - Saka, Odegaard, Martinelli - Nketiah

Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Xhaka, Partey - Saka, Odegaard, Martinelli - Nketiah ManUnited: De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw - Eriksen, Fred - Antony, Fernandes, Rashford - Weghorst

Arsenal vs. Manchester United: Premier League heute live im TV und Livestream

In Deutschland liegen die Rechte zur Übertragung der Premier League bei Sky. Die Begegnung zwischen Arsenal und Manchester United gibt es heute dementsprechend beim Bezahlsender zu sehen - genauer gesagt auf den Kanälen Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event.

Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert die Partie. Mit Sky Go oder WOW kann man das TV-Programm auf als Livestream abrufen.

