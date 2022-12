Nachdem es am gestrigen zweiten Weihnachtstag in der Premier League bereits ordentlich zur Sache ging, machen heute der FC Chelsea und der AFC Bournemouth weiter. Hier gibt's das Spiel im Ticker.

Sechs Wochen hat Englands höchste Spielklasse pausiert, seit gestern geht es wieder rund. Ihr möchtet beim Duell zwischen dem FC Chelsea und AFC Bournemouth immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Wir begleiten die Partie hier im Liveticker.

Chelsea vs. Bournemouth: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auf dem Papier ist Chelsea natürlich klarer Favorit. Allerdings war das Team von Kai Havertz zuletzt nicht in Topform. Auch wenn die Gegner vor der WM-Pause mit dem FC Arsenal, Manchester City und Newcastle United wahrlich kein Fallobst sind, so stehen unter dem Strich drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge zu Buche - auch der Test gegen Aston Villa ging verloren. Der AFC war Newcastle ebenfalls erst jüngst im League Cup unterlegen, im November gewann Bournemouth aber zwei Partien in Folge.

Vor Beginn: Die Blues empfangen ihre Gäste wie immer an der Stamford Bridge in London. Los geht es dort um 18.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie zwischen dem FC Chelsea und dem AFC Bournemouth.

Chelsea vs. Bournemouth: Premier League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Chelsea: Kepa Arrizabalaga - Koulibaly, Chalobah, Azpilicueta - Cucurella, Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek - Mount, Sterling - Aubameyang

Chelsea vs. Bournemouth: Premier League heute im TV und Livestream

Für die Premier League gibt es in Deutschland nur eine Anlaufstelle: Sky. Zehn Minuten vor dem Anpfiff könnt Ihr auf Sky Sport Premier League einschalten, am Mikro wartet dort Joachim Hebel.

Alternativ könnt Ihr selbstredend auch zum Livestream via SkyGo oder WOW greifen. Beide Varianten, genau wie die TV-Übertragung, sind allerdings kostenpflichtig.

