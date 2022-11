Virgil van Dijk überrascht: Olivier Giroud war sein härtester Gegenspieler

Virgil van Dijk hat schon gegen die besten Stürmer der Welt gespielt. Bei der Wahl seines härtesten Gegenspielers überrascht er.

Liverpools Innenverteidiger Virgil van Dijk hat auf die Frage nach seinem härtesten Gegenspieler etwas überraschend nicht mit Erling Haaland oder Harry Kane, sondern mit Olivier Giroud geantwortet.

"Olivier Giroud war der Stürmer, gegen den ich am meisten gekämpft habe", sagte van Dijk in der Sendung Overlap des früheren Manchester-United-Profis und heutigen TV-Experten Gary Neville. "Ich hatte immer das Gefühl, ihn in der Hand zu haben, aber irgendwie schaffte er es immer, ein Tor gegen uns zu erzielen", führte er über den Angreifer der AC Milan aus.

Egal, ob mit Arsenal, Chelsea oder der französischen Nationalmannschaft, Giroud habe in den Spielen gegen van Dijks Team "immer getroffen. In dem Jahr, in dem wir die Premier League gewannen, in der Saison 2019/20, schlugen wir Chelsea mit 5:3. Wir führten 3:0 und er schoss ein Rumpeltor, und ich dachte mir, dass wir zwar locker gewinnen, aber er immer gegen mich trifft."

Nach dem furiosen Start von Haaland bei Manchester City hätten viele vermutlich auf den Norweger als van Dijks härtesten Gegenspieler gesetzt. Stattdessen wählte er Giroud, gegen den er mit Southampton, Liverpool und der niederländischen Nationalmannschaft bislang insgesamt zwölfmal spielte. Giroud gelangen dabei sechs Tore.

Giroud spielte von 2012 bis 2021 in der Premier League für Arsenal und Chelsea, dabei kam es zu den meisten Duellen mit van Dijk, der nach zweieinhalb Jahren bei Southampton Anfang 2018 zu Liverpool wechselte. Giroud indes verließ Chelsea 2021 in Richtung AC Milan, wo der inzwischen 36-Jährige immer noch ein wichtiger Spieler ist. Vergangene Saison trug er zum Beispiel elf Serie-A-Tore zum Gewinn der italienischen Meisterschaft bei.