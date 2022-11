Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tottenham Hotspur empfängt in der Premier League heute den FC Liverpool. SPOX klärt auf: So erlebt man das Top-Duell am 15. Spieltag im TV, Livestream und Liveticker. Alle Informationen zur Übertragung.

Die Premier League hält am 15. Spieltag und dabei speziell am heutigen Sonntag, den 6. November nicht nur FC Chelsea gegen FC Arsenal als wirklich namhaftes Duell bereit. Einige Stunden nach dem London-Derby, das um 13 Uhr angestoßen wird, nehmen es ebenfalls in der englischen Hauptstadt Tottenham Hotspur und der FC Liverpool miteinander auf.

Schauplatz ist das Tottenham Hotspur Stadium, los geht es dort um 17.30 Uhr. Spurs gegen Reds: Das ist das Aufeinandertreffen zwischen dem momentanen Tabellendritten und dem momentanen Tabellenneunten.

Das Ensemble von Jürgen Klopp spielt national bislang eine sehr enttäuschende Saison, dürfte diesmal definitiv keine Chance auf den Gewinn der Meisterschaft haben. Während Tottenham fünf Punkte von Spitzenreiter Arsenal entfernt ist, beträgt Liverpools Rückstand satte 15 Zähler. Die Gunners haben mit ihren 31 Punkten fast doppelt so viele Zähler auf dem Konto als der letztjährige Champions-League-Finalist, für den es in der Premier League nur noch darum geht, für die erneute Qualifikation zur Königsklasse möglichst Vierter zu werden.

SPOX liefert Euch im Folgenden die grundlegenden Informationen, wie Ihr Tottenham gegen Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wer die Premier League und im Speziellen Tottenham gegen Liverpool heute unbedingt live sehen möchte, der ist auf ein Abonnement von Sky angewiesen. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Rechte an der Übertragung der englischen Liga und ist hierfür auch die einzige Anlaufstelle in Deutschland.

Das Kräftemessen wird auf Sky Sport Premier League gesendet, es kommentiert Florian Schmidt-Sommerfeld. Los geht es um 17 Uhr.

Wer Kunde bei Sky ist, kann alle Premier-League-Spiele über Sky Go im Livestream verfolgen. Mit dem Streamingdienst WOW lassen sich die Begegnungen ebenso ohne ein langfristiges Abo anschauen.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Miterleben kann man den Schlagabtausch im Tottenham Hotspur Stadium heute auch bei SPOX. Hier steht nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der umgehend über alles Wichtige zum Spiel informiert.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Tottenham Hotspur - FC Liverpool

Tottenham Hotspur - FC Liverpool Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 15

15 Datum: 6. November 2022

6. November 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Tottenham Hotspur Stadium, London

Tottenham Hotspur Stadium, London TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

Premier League: Tabelle vor dem 15. Spieltag