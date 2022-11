Pep Guardiola kontert nach Ibrahimović-Kritik mit Sarkasmus: "Zlatan hat Recht"

Pep Guardiola schießt nach Zlatan Ibrahimovićs Kritik, Erling Haaland könne sein Potential aufgrund des Trainers vielleicht nicht entfalten, zurück.

"Er hat Recht, vollkommen Recht. In diesem Klub, in diesem Team, ist mein Ego wichtiger als jede andere Person, jeder andere Spieler. Ich mag es nicht, wenn Erling drei Tore macht und alle Schlagzeilen abräumt. Das macht mich eifersüchtig. Ehrlich, das macht mich so eifersüchtig!", erklärte Guardiola.

Das Ganze sagte er natürlich mit einem Augenzwinkern. Und er ging sogar noch weiter: "Ich sagte zu Erling, er solle bitte keine Tore mehr schießen, sonst schreiben die Zeitungen nicht mehr über mich. Zlatan hat Recht, er kennt mich einfach perfekt. Vielleicht kann er noch ein Buch schreiben."

In einem Interview hatte Ibrahimović zuvor seine Bewunderung für Haaland zum Ausdruck gebracht. Auf die Frage angesprochen, ob Pep Guardiola dem Norweger bei seiner Entwicklung helfen könne, schoss Zlatan ein weiteres Mal gegen seinen früheren Coach: "Das hängt von Guardiolas Ego ab, ob er zulässt, dass Haaland eine größere Nummer wird als er selbst."

Guardiola selbst war von diesen Aussagen nicht sehr angetan - und schoss prompt bei einer Pressekonferenz seines Klubs zurück.

Ibrahimovic: Guardiola "Feind" in der Kabine

Seitdem Guardiola und Ibrahimović beim FC Barcelona im Jahr 2009 zusammenarbeiteten, verschlechterte sich die Beziehung zwischen den beiden markanten Persönlichkeiten erheblich. Zlatan fühlte sich von seinem Trainer falsch eingesetzt und wechselte nach dieser Erfahrung zügig den Klub.

In seinem Buch "Adrenalin: Was ich noch nicht erzählt habe", welches in diesem Jahr erschien, teilte Zlatan ordentlich gegen seinen Ex-Coach aus und bezeichnete diesen sogar als seinen "Feind" in der Kabine.

Guardiola und Ibrahimović dürften wohl keine Freunde mehr werden. Für Haaland geht kurz vor der WM in Katar, die diesen Monat beginnt und bei der der Norweger Pause hat, der Liga-Alltag weiter. Manchester City trifft am Samstag um 16 Uhr auf Fulham.