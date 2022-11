Manchester United entfernt riesiges Banner von Cristiano Ronaldo vom Old Trafford

Manchester United hat ein riesiges Banner, auf dem Cristiano Ronaldo zu sehen ist, von der Vorderseite des Old Trafford entfernt. Mit einem möglicherweise bevorstehenden Abgang des portugiesischen Offensivstars hat diese Maßnahme aber nichts zu tun.

Anlass war vielmehr der Rugby League World Cup, der am Wochenende im Stadion von Manchester United stattfindet.

Am Mittwoch wurde daher das riesige Ronaldo-Banner mithilfe eines Krans entfernt, um Platz für das neue Banner zu schaffen. Laut einem Bericht der Manchester Evening News war aber ohnehin geplant, das Banner im Laufe der Woche zu entfernen.

Die Entfernung des Plakats erfolgte ausgerechnet an dem Tag, an dem das komplette Interview von Cristiano Ronaldo mit dem britischen Journalisten Piers Morgan ausgestrahlt werden sollte. Ronaldo hatte darin zu einem verbalen Rundumschlag gegen seinen Klub ausgeholt.

Manchester United hat sich bisher noch nicht zum Interview von CR7 geäußert, in einer Stellungnahme auf der offiziellen Website des Vereins hieß es lediglich, dass die Antwort erst nach Feststellung aller Fakten folgen wird.

Der Portugiese selbst ist mittlerweile nicht mehr in Manchester und bereitet sich mit der Nationalmannschaft auf die WM in Katar vor. Am Mittwoch fehlte Ronaldo allerdings wegen einer Magenverstimmung im Training, auch die WM-Generalprobe am Donnerstag gegen Nigeria verpasst der Offensivstar daher.