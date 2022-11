Manchester City: Astronomische Summe für Trikot von Erling Haaland

Ein bei einem U19-Länderspiel getragenes Trikot von Erling Haaland ist einem Sammler einen fünfstelligen Betrag wert.

Bei einer Auktion ist ein Trikot des norwegischen Superstars Erling Haaland für eine astronomische Summe verkauft worden. Wie das Auktionshaus "Goldin Auctions" auf seiner Internetseite bekannt gab, brachte ein von Haaland im Jahr 2017 bei einem Qualifikationsspiel für die U19-Europameisterschaft getragenes Trikot nach 22 Geboten fast 22.000 Euro ein.

Alles, was sich momentan um Erling Haaland dreht, scheint sehr beliebt zu sein. Der Norweger rockt nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund auch die Premier League. So lässt sich der für das Erinnerungsstück hohe Preis erklären.

Haaland knüpfte bei den Skyblues ohne Anlaufschwierigkeiten an seine starken Leistungen im Trikot des BVB an. In 17 Spielen netzte er wettbewerbsübergreifend unglaubliche 23-mal ein. Der Stürmer knackte bereits einige Premier-League-Rekorde. Sein Vertrag bei Manchester City läuft noch bis 2027.