Manchester City - Erling Haaland: "Einer der nervösesten Momente in meinem Leben"

Erling Haaland hat Manchester City am Samstag mit einem verwandelten Elfmeter in der 95. Minute zum Sieg gegen den FC Fulham geschossen. Anschließend sprach der Matchwinner über seine enorme Nervosität.

"Es war einer der nervösesten Momente in meinem Leben", sagte der 22-jährige Norweger bei Sky Sports über die Sekunden vor dem Elfer: "Ich war eine Woche lang verletzt, und es war wirklich wichtig, zu gewinnen."

Julian Alvarez (17.) hatte City in Führung gebracht, das ab der 26. Minute wegen einer Roten Karte nach Notbremse gegen Joao Cancelo in Unterzahl agierte. Andreas Pereira (28.) glich vom Punkt für Fulham aus, ehe Haaland in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte.

"Er musste sich Zeit lassen. Er musste den Ball nehmen, das Warten auf den Elfmeter war lang, er hat viel nachgedacht", sagte City-Coach Pep Guardiola: "Zwei, drei Wochen ohne Training, ohne Rhythmus und dieses Tempo. Der Elfmeter war nicht der beste Elfmeter, den ich in meinem Leben gesehen habe, aber er hat ihn hart geschossen."

Der Spanier verblüffte anschließend mit einer kuriosen Elfmeter-Rechnung: "Ich sage zu Riyad Mahrez immer: Wenn du ihn sanft auf eine Seite schießt, ist die Chance 50:50, dass er drin ist. Schießt du hart, ist es 75:30. Entschuldigung, ich meine 75:50. Bei Mathematik bin ich kein Genie."

Für Haaland, der gegen Fulham erst in der 64. Minute eingewechselt wurde, war es das 23. Tor im 17. Pflichtspiel für Manchester. Zuletzt musste der frühere Dortmunder aufgrund einer Fußprellung aussetzen.

© getty Erling Haaland hat Manchester City zum Sieg gegen Fulham geschossen.

Premier League: Die Tabelle nach den Samstagsspielen