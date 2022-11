Wie überall in Europa findet auch in England an diesem Wochenende der letzte Spieltag vor der WM statt. In der letzten Begegnung der Premier League empfängt der FC Fulham zuhause Manchester United. Den Ticker gibt's hier!

Manchester United möchte gegen den FC Fulham den Abstand auf den FC Liverpool etwas erhöhen. Ob das gelingt, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für einen Refresh der Seite!

Fulham vs. Manchester United: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach einem durchwachsenen Saisonstart könnten die Red Devils heute gegen Fulham versöhnlich in die WM-Pause gehen. Ein Sieg würde den Abstand zum FC Liverpool vergrößern, zudem würde United an Tottenham Hotspur dranbleiben. Fulham ist jedoch kein Freilos, das Team von Keeper Bernd Leno hat nur vier Zähler weniger auf dem Konto.

Vor Beginn: Der FC Fulham empfängt seine Gäste wie gewohnt im Craven Cottage in London. Um 17.30 Uhr ist Anpfiff.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem FC Fulham und Manchester United.

© getty Manchester United ist heute beim FC Fulham zu Gast.

Premier League, Fulham vs. Manchester United: Voraussichtliche Aufstellungen

Fulham: Leno - Mbabu, Diop, Adarabioyo, Robinson - Palhinha, Reed, Cairney, Andreas, James - Carlos Vinicius

Leno - Mbabu, Diop, Adarabioyo, Robinson - Palhinha, Reed, Cairney, Andreas, James - Carlos Vinicius United: De Gea - Dalot, Maguire, Lindelöf, Shaw - Casemiro, Fred, Fernandes, Eriksen - Rashfod, Ronaldo

Fulham vs. Manchester United: Premier League heute im TV und Livestream

Gratis gibt es die Begegnung zwischen Fulham und United heute nicht zu sehen, die Premier League ist nämlich seit Jahren in fester Hand des Pay-TV-Senders Sky. Ab 17 Uhr könnt Ihr Sky Sport Premier League einschalten, dann starten nämlich die Vorberichte. Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld.

Das Ganze könnt Ihr entweder im TV oder online im Livestream verfolgen. Letzteren findet Ihr via SkyGo oder über den Streamingdienst WOW.

Die Premier League live erleben: Jetzt WOW streamen.

