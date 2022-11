FC Liverpool: Droht den Reds der Verkauf?

Droht dem FC Liverpool der Verkauf? Wie The Athletic berichtet, soll die Fenway Sports Group mitgeteilt haben, dass sie offen für Angebote für den Premier-League-Klub sei. Ob es aber tatsächlich dazu komme, sei derzeit noch offen.

Die FSG habe aber eine Präsentation für potenzielle Interessenten erstellt und die Investmentfirmen Goldman Sachs und Morgan Stanley sollen in den Prozess involviert sein.

"Die FSG hat häufig Interessenbekundungen Dritter erhalten, die Anteilseigner in Liverpool werden wollen", heißt es in einer Stellungnahme, die The Athletic zitiert: "Die FSG hat schon zuvor gesagt, dass wir unter den richtigen Bedingungen neue Anteilseigner in Betracht ziehen würden, sollte es im besten Interesse von Liverpool als Verein sein."

In der Vergangenheit habe es diverse Eigentümerwechsel und Gerüchte über weitere Übernahmen von Premier-League-Klubs gegeben "und unvermeidlich wurden auch wir regelmäßig zur Eigentümerschaft der Fenway Sports Group bei Liverpool befragt, heißt es im Statement weiter.