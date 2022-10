Manchester United vs. West Ham United! So lautet am heutigen Sonntag das letzte Duell am 14. Spieltag der Premier League. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier.

Nachdem Manchester United und West Ham am Donnerstag im Europapokal im Einsatz waren, duellieren sich die beiden Mannschaften am heutigen Abend in der Premier League. Welches Team hat die Strapazen unter der Woche besser verkraftet und kann heute einen Sieg einfahren?

Manchester United vs. West Ham, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntag, den 30. Oktober, bestreiten Manchester United und West Ham die letzte Partie des 14. Premier-League-Spieltags. Die Begegnung wird um 17.15 Uhr im Old Trafford in Manchester angestoßen.

Für Manchester United läuft es aktuell gut in der Premier League. Seit vier Spielen ist die Mannschaft von Erik ten Hag in der Liga nun schon ungeschlagen. Mit 20 Zählern befindet sich Manchester United mittendrin im Kampf um die Europapokalplätze. Am vergangenen Spieltag trotzten die heutigen Gastgeber in einer dramatischen Partie dem FC Chelsea ein 1:1 ab. Für einen Wermutstropfen sorgte jedoch die Verletzung von Raphaël Varane, der wird bis auf weiteres ausfallen wird. Zudem herrscht auch abseits des Platzes weiterhin viel Unruhe bei Manchester United, und das liegt vor allem an einer Personalie: Cristiano Ronaldo wurde beim Spiel gegen den FC Chelsea aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen. Steht er heute gegen West Ham wieder auf dem Platz?

© getty Cristiano Ronaldo stand am vergangenen Spieltag aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader von Manchester United. Rund um seine Person herrscht aktuell viel Unruhe im Verein.

Nach einem schwachen Saisonstart läuft es für West Ham in der Premier League immer besser. Drei der letzten fünf Partien konnte die Mannschaft von David Moyes für sich entscheiden, zuletzt besiegte West Ham den AFC Bournemouth mit 2:0. Nur eine Niederlage mussten die heutigen Gäste in diesem Zeitraum hinnehmen: Am 12. Spieltag verlor West Ham knapp gegen den FC Liverpool mit 0:1.

In der vergangenen Saison musste sich West Ham gegen Manchester United in der Premier League beide Male geschlagen geben. Ein Sieg am heutigen Tag wäre der erste Erfolg über Manchester United seit 2019.

Manchester United vs. West Ham, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Old Trafford, Manchester Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Übertragung im Liveticker: SPOX

Manchester United vs. West Ham, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an sämtlichen Premier-League-Spielen in dieser Saison hält der Pay-TV-Sender Sky. Sky überträgt deshalb am heutigen Tag auch die Begegnung zwischen Manchester United und West Ham live und vollumfänglich im TV und Livestream.

Ab 17.05 Uhr seht Ihr heute auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD die Partie zwischen Manchester United und West Ham im Pay-TV. Ab 18.00 Uhr könnt Ihr das Spiel zudem auf Sky Sport Top Event verfolgen. Als Kommentator ist für Sky heute Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz.

Alternativ könnt Ihr das Premier-League-Duell zwischen Manchester United und West Ham als Sky-Kunden im Livestream sehen. Mit WOW und der Sky-Go-App habt Ihr am heutigen Tag Zugriff auf den Livestream des Pay-TV-Senders.

Manchester United vs. West Ham, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Die Begegnung zwischen Manchester United und West Ham könnt Ihr am heutigen Tag hier bei SPOX im Liveticker erleben. Bei uns seid Ihr über das Spielgeschehen der Partie immer auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

