Manchester United vs. Newcastle United: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League treten heute Manchester United und Newcastle United gegeneinander an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nach dem erneuten Sieg gegen Omonia Nikosia in der Europa-League-Gruppenphase (1:0) jagt Manchester United am heutigen Sonntag, den 16. Oktober, den zweiten Dreier innerhalb von wenigen Tagen. Ein leichtes Unterfangen wird es jedoch nicht, der Gegner ist nämlich Newcastle United. Die Magpies sind den Red Devils, was die Tabellensituation betrifft, nämlich dicht auf den Fersen, lediglich ein Punkt trennt die heutigen Kontrahenten. Man muss jedoch auch dazusagen, dass United ein Spiel weniger absolviert hat. Schiedsrichter Craig Pawson pfeift die Begegnung im Old Trafford (Manchester) pünktlich um 15 Uhr an.

Grundsätzlich sind beide Mannschaften gut drauf: United gewann von den vergangenen fünf Ligaspielen vier, Newcastle ist seit vier Spielen ungeschlagen.

© getty Manchester United und Newcastle United trennt nur ein Punkt.

Manchester United vs. Newcastle United: Premier League heute live im TV und Livestream

Weil die Spiele der Premier League in der aktuellen Spielzeit ausschließlich bei Sky zu sehen sind, beantwortet dies auch die Frage nach der Übertragung von Manchester United gegen Newcastle United. Um keine Sekunde zu verpassen, müsst Ihr den Sender Sky Sport 5 (HD) um 14.50 Uhr anmachen. Um diese Uhrzeit beginnt nämlich die kurze Vorberichterstattung, Toni Tomic kommentiert die Partie von Anfang bis Ende.

Die anderen vier Premier-League-Spiele heute, inklusive auch das Topspiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester City, sind ebenfalls allesamte bei Sky zu sehen - nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream, für den man ein SkyGo-Abonnement oder WOW braucht.

Manchester United vs. Newcastle United: Premier League heute im Liveticker

Wer kein SkyGo-Abo oder WOW hat, kann das Duell auf eine andere Art und Weise verfolgen - nämlich via Liveticker, den SPOX anbietet.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Manchester United und Newcastle United.

Manchester United vs. Newcastle United: Premier League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Be gegnung: Manchester United vs. Newcastle United

Manchester United vs. Newcastle United Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 11

11 Datum: 16. Oktober 2022

16. Oktober 2022 Anstoß: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Ort: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Premier League: Die Tabelle am 11. Spieltag