Everton vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester United misst sich heute in der Premier League mit dem FC Everton. Wie Ihr die Begegnung des 10. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Nach der 3:6-Klatsche im Stadtderby gegen Manchester City ist Manchester United auf Wiedergutmachung aus. Der erste Teil gelang bereits auf internationaler Ebene mit dem Sieg im Europa-League-Gruppenspiel gegen Omonia Nikosia (3:2), nun soll es auch auf nationaler Ebene gelingen.

Im letzten Spiel des heutigen Fußballsonntags (9. Oktober) in der Premier League treffen die Red Devils auf den FC Everton. Schiedsrichter David Coote pfeift die Begegnung pünktlich um 20 Uhr an, als Spielstätte dient der Goodison Park in Liverpool, die Spielstätte des FC Everton.

© getty Manchester United will nach der 3:6-Niederlage im Stadtderby gegen Manchester City wieder zurückschlagen.

Everton vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wer Everton gegen Manchester United heute live und in voller Länge schauen möchte, hat in Deutschland nur eine Option, und das ist Sky. Beim Pay-TV-Sender liegen die Übertragungsrechte an der englischen Premier League, die Partie wird deshalb ab 19.50 Uhr auf den Sendern Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event übertragen. Durch die Übertragung werdet Ihr vom Kommentator Hannes Herrmann geführt. Auf denselben Sendern sind heute zudem auch andere Ligaspiele zu sehen, unter anderem auch das Topspiel des Spieltags zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool.

Im Livestream bietet Sky das alles ebenfalls an. Zwei Optionen ermöglichen Euch den Zugriff auf den Livestream: zum einen ein SkyGo-Abonnement, zum anderen WOW.

Everton vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute im Einsatz, während der FC Everton und Manchester United um wichtige Punkte in der Meisterschaft kämpfen. Wir tickern die Partie live und ausführlich mit, dies gilt auch für die anderen drei Premier-League-Partien am heutigen Sonntag.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Everton und Manchester United.

Everton vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Everton vs. Manchester United

FC Everton vs. Manchester United Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 10

10 Datum: 9. Oktober 2022

9. Oktober 2022 Anstoß: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Goodison Park, Liverpool

Goodison Park, Liverpool TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Premier League: Die Tabelle am 10. Spieltag