FC Chelsea: Milan wohl an Armando Broja dran - 35 Millionen Euro stehen im Raum

Armando Broja ist auf dem Transfermarkt offenbar heiß begehrt. Laut dem italienischen Portal Calciomercato hat der FC Chelsea deshalb nun ein Preisschild in Höhe von 35 Millionen Euro für den 21-Jährigen festgelegt.

Italienischen Medienberichten zufolge soll der AC Mailand an Broja interessiert sein und mit den Verantwortlichen der Blues bereits erste Gespräche aufgenommen haben. Ob die Rossoneri jedoch bereit sind, so viel Geld für den albanischen Nationalspieler in die Hand zu nehmen, ist unklar.

Broja verlängerte erst Anfang September seinen Vertrag bei den Londonern bis 2028. Sein Marktwert liegt aktuell bei 25 Millionen Euro.

Milan verfügt neben Divock Origi (27) mit dem 41-jährigen Zlatan Ibrahimović und dem 36-jährigen Olivier Giroud über zwei Mittelstürmer im Herbst ihrer Laufbahnen. Die Suche nach möglichen Nachfolgern läuft daher.

In der vergangenen Saison war Broja an den FC Southampton ausgeliehen. Dort verzeichnete er in 38 Partien neun Tore und einen Assist.