Topspiel in der Premier League! Der FC Arsenal empfängt heute im Rahmen des 10. Spieltags den FC Liverpool. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Spielgeschehen mitverfolgen.

Der FC Liverpool trifft am heutigen Premier-League-Sonntag auf den formstarken FC Arsenal. SPOX tickert das komplette Spielgeschehen live und ausführlich mit.

Arsenal vs. FC Liverpool: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der in der Liga schwächelnde FC Liverpool konnte unter der Woche mit einem 2:0-Sieg gegen die Glasgow Rangers in der Champions League Selbstvertrauen tanken, nun soll es auch auf nationaler Ebene wieder klappen. Leicht wird es jedoch auf keinen Fall. Mit dem FC Arsenal steht dem Team von Jürgen Klopp nämlich der Tabellenzweite gegenüber. Sollten die Gunners gewinnen, würden sie sogar an Manchester City vorbeiziehen und sich wieder die Tabellenführung schnappen. Liverpool hingegen ist nur auf Rang zehn und hat zudem zehn Punkte auf der Habenseite - viel zu wenig für so ein Topteam.

Vor Beginn: Um 17.30 Uhr geht es im Londoner Emirates Stadium los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Premier League am 10. Spieltag. Der FC Arsenal trifft auf den FC Liverpool.

Arsenal vs. FC Liverpool: Premier League heute im TV und Livestream

Die Partie wird bei Sky übertragen, genauer gesagt auf den Sendern Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event. Dort gehen die Übertragungen um 17 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, los. Um den Kommentar kümmert sich dabei Florian Schmidt-Sommerfeld.

Parallel dazu wird die Begegnung auch im Livestream angeboten. Zugriff auf diesen erhaltet man mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW.

Premier League: Die aktuelle Tabelle