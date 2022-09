Sadiq El Fitouris wilde Karriere: Vom Amateur zu United in drei Wochen!

Sadiq El Fitouri schreibt eine Mail an einen Amateurverein. Dort hat er prominente Fürsprecher - und bald einen Vertrag bei Manchester United.

Von einer Anfrage per E-Mail an einen unterklassigen Amateurverein zu einem Vertrag bei einem der bekanntesten Vereine der Welt in nur drei Wochen! Das geht doch gar nicht, mögen viele von Euch jetzt denken. Dass dies funktionieren kann, beweist die folgende Geschichte von Sadiq El Fitori, einem inzwischen in Vergessenheit geratenen Fußballer.

Der in Libyen geborene El Fitouri wuchs in der nordenglischen Stadt Manchester auf. Wie viele hatte er früh den Traum, Fußballprofi zu werden. Der Weg dazu schien geebnet, spielte der Außenverteidiger nach seinem Schulabschluss doch in der Jugend von Manchester City. Den ganz großen Sprung nach oben trauten die Skyblues dem damals 18-Jährigen aber nicht zu und entließen ihn 2013.

Es folgte eine schwere Zeit für El Fitouri, Fußball spielte er nur noch im Park mit seine Freunden - bis ihm eine Idee kam. Er beschloss eine E-Mail an den unterklassigen Amateurverein Salford City zu schreiben. In dieser bat er darum, sich in einem Probetraining beweisen und für das Team empfehlen zu können. Das war der Beginn eines kometenhaften Aufstiegs.

El Fitouri überzeugt Scholes und Neville

Nach dem Probetraining nahm Salford ihn Ende 2014 unter Vertrag. Der Verein aus einer zu Greater Manchester gehörenden und 73.000 Einwohner zählenden Stadt befand sich damals im Umbruch. Im November 2014 übernahmen Geschäftsmann Peter Lim und die fünf früheren Manchester-United-Profis Phil Neville, Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes und Ryan Giggs den Verein, mit dem Ziel ihn nach oben zu führen. Heute spielt Salford City nach mehreren Aufstiegen in der EFL League Two.

Erst nachdem kurze Zeit später Trainer Phil Power entlassen und Scholes und Phil Neville interimistisch übernahmen machte El Fitouri sein erstes Spiel für die Ammies - es sollte auch sein letztes sein. El Fitori überzeugte Phil Neville und Scholes restlich. "Innerhalb von 35 Minuten hatten wir beide genug gesehen, um festzustellen, dass er viel zu gut für dieses Niveau ist", sagte Phil Neville 2015 der Manchester Evening News.

Er und Scholes ließen ihre guten Kontakte zu Manchester United spielen - das nahezu Unmögliche wurde Realität. El Fitouri, damals 20 Jahre alt, erhielt nach einem erfolgreichen Probetraining einen Vertrag. "Nachdem wir das Training beendet hatten, zog man mich zur Seite und sagte: 'Gut gemacht, du hast gut trainiert. Wir wollen dir einen 18-monatigen Vertrag anbieten'", erzählte El Fitouri daraufhin Phil Neville.

Das Mitglied der "Class of 92" war darüber begeistert. "Diese Situation mit Sadiq hat es, glaube ich, in der Geschichte von Manchester United noch nie gegeben. Es ist wie ein Märchen. Wenn man bedenkt, dass er vor Wochen noch drittklassiger Rechtsverteidiger in Salford war. Das zeigt, dass man im Leben alles erreichen kann, wenn die Leute an einen glauben und man die richtige Einstellung hat", sagte Phil Neville.

© imago images Sadiq El Fitouri erspielte sich einen Vertrag bei Manchester United, kam dort aber nie zum Einsatz.

El Fitouri: Kein Einsatz in der Premier League

Obwohl er es sehr überraschend 2016/17 als einer von 25 Spielern in Jose Mourinhos Premier-League-Team schaffte, stand er dann nie im Kader. Auch in der U23 der Red Devils konnte sich El Fitouri nicht durchsetzen. Es folgten die Entlassung 2017 und ein Engagement beim FC Chesterfield, einem Absteiger aus der League One.

Der kometenhafte Aufstieg der Karriere von Sadiq El Fitouri erlebte nun einen rigorosen Absturz. Weder in Chesterfield, noch bei seinen späteren Vereinen Al-Ahly Tripoli (Lybien), ACSM Poli Iasi (Rumänien) und Al Hilal Omdurman (Sudan) konnte er sich durchsetzen. Im Februar 2022 verkündete der unterklassige Maine Road FC seine Verpflichtung.

Mit 27 Jahren scheint sich El Fitouris Traum von einer großen Profikarriere nicht erfüllt zu haben. Eines kann ihm aber keiner mehr nehmen: einen Vertrag bei Manchester United.