Am 8. Spieltag der Premier League empfängt Everton am heutigen Nachmittag West Ham United. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Premier-League-Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Premier League ist zurück. Nachdem am vergangenen Wochenende, wegen des Todes der Queen, alle Spiele in England abgesagt wurden, kommt es am heutigen Sonntag, den 18. September, zum Aufeinandertreffen zwischen Everton und West Ham United. Die Begegnung wird um 15.15 Uhr im Goodision Park in Liverpool angestoßen. Das Schiedsrichter-Gespann führt Michael Oliver an.

Die heutige Partie zwischen Everton und West Ham United ist ein echtes Kellerduell. Die heutigen Gastgeber haben in dieser Saison noch keinen einzigen Sieg holen können. Mit vier Punkten steht Everton damit im unteren Drittel der Tabelle. Gerade in der Offensive harkt es noch beim Team von Frank Lampard, die in dieser Saison in der Liga nur magere vier Tore schießen konnten.

Mit West Ham United ist in Liverpool am heutigen Tag jedoch ein Team zu Gast, bei dem der Saisonauftakt ähnlich schlecht verlief. Einen Sieg konnte West Ham United am 4. Spieltag gegen Aston Villa holen. Nach den Niederlagen gegen den FC Chelsea und Leeds United an den vergangenen beiden Spieltagen stehen die heutigen Gäste ebenfalls mit nur vier Zählern da. Gelingt Everton heute der erste Saisonsieg oder zieht West Ham United mit einem Dreier an den Toffees vorbei?

Everton vs. West Ham United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der 8. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts Fr., 16.09. 21.00 Uhr Aston Villa 1:0 FC Southampton Fr., 16.09. 21.00 Uhr Nottingham Forest 2:3 FC Fulham Sa., 17.09. 13.30 Uhr Wolverhampton Wanderers 0:3 Manchester City Sa., 17.09. abgesagt Brighton & Hove Albion -:- Crystal Palace Sa., 17.09. 16.00 Uhr Newcastle United 1:1 AFC Bournemouth Sa., 17.09. 18.30 Uhr Tottenham Hotspur 6:2 Leicester City So., 18.09. 13.00 Uhr FC Brentford -:- FC Arsenal So., 18.09. abgesagt Manchester United -:- Leeds United So., 18.09. 15.15 Uhr FC Everton -:- West Ham United So., 18.09. abgesagt FC Chelsea -:- FC Liverpool

Everton vs. West Ham United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Das Duell am 8. Spieltag der Premier League zwischen Everton und West Ham United seht Ihr heute exklusiv auf Sky im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte aller Premier-League-Spiele in dieser Saison und damit auch an der Partie zwischen Everton und West Ham United.

Auf Sky Sport Premier League seht Ihr die heutige Partie zwischen Everton und West Ham United live und in voller Länge ab 15.05 Uhr. Als Kommentator ist für Sky Uli Hebel im Einsatz. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 15.15 Uhr.

Sky bietet Euch ebenfalls die Möglichkeit Everton vs. West Ham United im Livestream zu erleben. Das geht zum einen mit der Sky-Go-App, mit der Ihr Euer gesamtes Sky-Programm streamen könnt. Alternativ könnt Ihr die heutige Partie mit WOW live und vollumfänglich sehen.

Everton vs. West Ham United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Hier bei SPOX könnt Ihr das Duell zwischen Everton und West Ham United in einem ausführlichen Liveticker verfolgen. Bei uns seid Ihr über das Spielgeschehen am heutigen Tag immer auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Premier League, 8. Spieltag: Die aktuelle Tabelle