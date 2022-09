Everton vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League wird heute das Merseyside Derby zwischen den Stadtrivalen FC Liverpool und FC Everton gespielt. SPOX erklärt, wie man die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

Der FC Liverpool ist endlich wieder auf den richtigen Pfad zurückgekehrt. Auf den katastrophalen Saisonstart, bei dem die Reds in den ersten drei Spielen nur zwei Punkte sammeln konnten, folgten am 4. Spieltag eine 9:0-Machtdemonstration gegen den AFC Bournemouth und am vergangenen Mittwoch ein 2:1-Sieg über Newcastle United. Erst in der achten Minute der Nachspielzeit schoss Fabio Carvalho dabei das Team von Trainer Jürgen Klopp zum Sieg.

Nun will der Vizemeister den dritten Sieg in Folge, dafür muss er am heutigen Samstag, den 3. September, gegen den Stadtrivalen FC Everton im Merseyside Derby bestehen. Gespielt wird logischerweise in Liverpool, als Spielstätte dient der Goodison Park, die Spielstätte des FC Everton. Der Unparteiische Anthony Taylor pfeift die Begegnung des sechsten Spieltags um 13.30 Uhr an.

Everton vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die Spiele der Premier League sind auch in dieser Saison stets bei Sky zu sehen, dies gilt auch für das Derby zwischen Everton und Liverpool heute Nachmittag. Um nichts von den Vorberichten zu verpassen, müsst Ihr um 13.20 Uhr den Sender Sky Sport Premier League einschalten, dort begleitet Euch Kommentator Joachim Hebel mit seiner Stimme durchs Spiel. Im Laufe des Tages sind bei Sky weitere Spiele der englischen Liga zu sehen, darunter die Partien FC Chelsea vs. West Ham United und Aston Villa vs. Manchester City.

Was Sky im Pay-TV zeigt, ist übrigens auch im Livestream zu sehen. Um diesen nutzen zu können, müsst Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement besitzen oder Zugriff auf WOW haben.

Den letzten Spieltag der Premier League live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Everton vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Wer auf das Pay-TV- und Livestream-Angebot von Sky nicht zugreifen kann, muss trotzdem nicht auf das Spiel verzichten, SPOX bietet die Begegnung nämlich im Liveticker an. So verpasst Ihr kein Tor, keine Auswechslung und keine Torchance.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Everton und Liverpool.

Everton vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Everton - FC Liverpool

FC Everton - FC Liverpool Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 6

6 Datum: 3. September 2022

3. September 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Goodison Park, Liverpool

Goodison Park, Liverpool TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

© getty Der FC Liverpool findet langsam wieder in die Spur.

Premier League: Die aktuelle Tabelle