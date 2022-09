Brentford vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des 8. Spieltags der Premier League kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Brentford und dem FC Arsenal. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Sonntag, den 18. September, treffen in der Premier League die beiden Londoner Klubs FC Brentford und Arsenal aufeinander. Um 13.30 Uhr wird das Spiel im Gtech Community Stadium in Westlondon angepfiffen, es eröffnet gleichzeitig den Fußballsonntag, der anstelle von vier Spielen nur zwei hat. Insgesamt drei Spiele der achten Spielrunde mussten nämlich "aufgrund der Ereignisse rund um die Beerdigung der Queen" verschoben werden, wie die Liga mitteilte.

Favorit auf den Sieg heute sind eindeutig die Gunners, obwohl sie sich am vergangenen Spieltag Manchester United mit 1:3 geschlagen geben mussten. Für Mikel Arteta und sein Team war es jedoch erst die erste Niederlage in dieser Saison, die restlichen fünf Spiele wurden allesamt gewonnen, weswegen Arsenal weiterhin ganz vorne mitmischt. Gegner Brentford befindet sich im Tabellenmittelfeld.

© getty Der FC Arsenal ist Tabellenführer in der Premier League.

Premier League: Der 8. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts Fr., 16.09. 21.00 Uhr Aston Villa 1:0 FC Southampton Fr., 16.09. 21.00 Uhr Nottingham Forest 2:3 FC Fulham Sa., 17.09. 13.30 Uhr Wolverhampton Wanderers 0:3 Manchester City Sa., 17.09. abgesagt Brighton & Hove Albion -:- Crystal Palace Sa., 17.09. 16.00 Uhr Newcastle United 1:1 AFC Bournemouth Sa., 17.09. 18.30 Uhr Tottenham Hotspur 6:2 Leicester City So., 18.09. 13.00 Uhr FC Brentford -:- FC Arsenal So., 18.09. abgesagt Manchester United -:- Leeds United So., 18.09. 15.15 Uhr FC Everton -:- West Ham United So., 18.09. abgesagt FC Chelsea -:- FC Liverpool

Brentford vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wer das Londoner Derby zwischen Brentford und Arsenal heute live und in voller Länge schauen möchte, kommt nicht um Sky herum, da beim Pay-TV-Anbieter die Übertragungsrechte für die englische Premier League liegen. Um keine Sekunde der kurzen Vorberichterstattung zu verpassen, müsst Ihr um 12.50 Uhr den Sender Sky Sport Premier League aufsuchen, wo das ganze Spiel übertragen wird. Später wird auf demselben Sender dann auch das zweite Sonntagsspiel zwischen Everton und West Ham United gezeigt.

Brentford gegen Arsenlal ist nicht nur im Pay-TV bei Sky zu sehen. Eine weitere Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen, bietet auch der Livestream von Sky, für den es ein SkyGo-Abonnement oder WOW braucht.

Brentford vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Solltet Ihr auf das Pay-TV- oder Livestreamangebot von Sky nicht zugreifen können, gibt es immer noch die Option, die Partie im Liveticker von SPOX mitzulesen. Tore, Elfmeter, Platzverweise - alles zum Spiel wird ausführlich und im Minutentakt beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Brentford und Arsenal.

Die Premier League live erleben: Jetzt mit WOW streamen.

