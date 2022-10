Arsenal vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Norden Londons treten der FC Arsenal und Tottenham Hotspur in der Premier League zum Derby an. So lässt sich das Duell am 9. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Das verspricht richtig viel Spannung! Am 9. Spieltag der Premier League stehen sich der aktuelle Spitzenreiter und der Tabellendritte gegenüber. Obendrein ist dieses Duell auch noch von besonderer Brisanz, da es sich um ein historisches Derby handelt.

Der FC Arsenal empfängt Tottenham Hotspur am heutigen Samstag, den 1. Oktober auf der Insel im Emirates Stadium, will seinen ersten Platz gegen Manchester City und ebenjene Spurs dabei unbedingt verteidigen. Die Gunners liegen nach sieben Spieltagen bei 18 Punkten, ihre beiden Verfolger haben jeweils 17 Zähler auf dem Konto. Angestoßen wird die Top-Partie um 13.30 Uhr. Pep Guardiolas Ensemble ist dieses Wochenende übrigens gegen Manchester United im Einsatz - noch so ein Kracher, den der englische Fußball zu bieten hat!

SPOX teilt Euch im Folgenden mit, wie Ihr die Begegnung zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Arsenal empfängt Tottenham zum Derby in Nord-London.

Arsenal vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Übertragung der Premier League liegen in Deutschland nicht beim Streamingdienst DAZN, sondern schon seit einiger Zeit bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Euch demzufolge auch heute das Derby exklusiv und in voller Länge.

Gesendet wird die Partie bei Sky auf dem Channel Sky Sport Premier League, Übertragungsstart ist um 13.20 Uhr, also zehn Minuten vor dem Anpfiff. Kommentator ist Joachim Hebel. Mit Sky Go und WOW bekommt Ihr die Möglichkeit, Euch das Spiel auch via Livestream anzusehen.

Arsenal vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Ihr besitzt kein Abonnement bei Sky und möchtet auch keines abschließen? Auch dann könnt Ihr während der Begegnung zwischen Arsenal und Tottenham stets up-to-date bleiben - und zwar mit dem Liveticker, der Euch hier bei SPOX bereitgestellt wird.

Arsenals teuerste Abgänge: Rekordsumme für einen Bankdrücker! © getty 1/23 Der FC Arsenal galt in den frühen 2000ern unter Erfolgs-Coach Arsène Wenger als Verein, der es immer wieder schaffte, Stars mit ordentlich Profit zu verkaufen. © getty 2/23 In den vergangenen Jahren entfernte sich der FC Arsenal jedoch immer weiter von diesem Weg. Stars wurden teuer eingekauft und verließen die Gunners entweder ablösefrei oder deutlich billiger als eingekauft. © getty 3/23 Dennoch konnten die Nordlondoner immer wieder Spieler für gutes Geld verkaufen. SPOX zeigt die teuersten Verkäufe des FC Arsenal. © getty 4/23 Platz 10: NICOLAS ANELKA (1999 für 26,5 Millionen Euro zu Real Madrid) - kam mit 17 von PSG und gewann in seiner ersten Saison 97/98 das Double aus Meisterschaft und FA Cup. © getty 5/23 Nach 19 Pflichtspieltoren im zweiten Jahr folgte der 19-Jährige dem Ruf von Real Madrid. Als Nachfolger verpflichtete Wenger übrigens einen gewissen Thierry Henry … © getty 6/23 Platz 9: ROBIN VAN PERSIE (2012 für 27,5 Millionen Euro zu Manchester United) - 44 Tore in 57 Pflichtspielen hatte der Kapitän im Vorjahr erzielt, wollte seinen Vertrag bis 2013 aber nicht verlängern. © getty 7/23 Ein ablösefreier Abschied kam für Arsenal nicht in Frage. Also wurde die Tormaschine verkauft - ausgerechnet zum großen Rivalen Manchester United. © getty 8/23 Platz 8: SAMIR NASRI (2011 für 28,5 Millionen Euro zu Manchester City) - Das neureiche City hatte in den Jahren zuvor bereits Gaël Clichy und Emmanuel Adebayor von den Gunners geholt … © getty 9/23 … und nach 15 Saisontoren war der französische Nationalspieler das nächste Ziel. Nasri blieb insgesamt sechs Jahre in Manchester und gewann dort zwei Meistertitel. © getty 10/23 Platz 5: EMMANUEL ADEBAYOR (2009 für 28,5 Millionen Euro zu Manchester City) - Adebayor war von Monaco gekommen und schoss in 142 Spielen insgesamt 62 Tore. © getty 11/23 2008 hatte Adebayor die Fans schon mit einem öffentlichen Flirt mit Real Madrid verärgert, auch sein Wechsel zu City wurde dementsprechend heiß diskutiert. © getty 12/23 Platz 5: JOE WILLOCK (2021 für 28,5 Millionen Euro zu Newcastle United) - Der offensive Mittelfeldspieler war in der Vorsaison an die Magpies ausgeliehen und schoss diese … © getty 13/23 … in einem unglaublichen Höhenflug mit Toren in acht Premier-League-Spielen in Folge zum Klassenerhalt. Klar, dass der 21-Jährige unbedingt gehalten werden musste. © getty 14/23 Platz 5: MARC OVERMARS (2000 für 28,5 Millionen Euro zum FC Barcelona) - Wie Anelka war Overmars 1997 gekommen und hatte seinen Beitrag zum Double-Gewinn geleistet. © getty 15/23 Schnell und trickreich - der Holländer avancierte zum Publikumsliebling. Aber die Oranje-Farben waren zu dieser Zeit auch bei Barca angesagt - also schlugen die Blaugrana zu. © getty 16/23 Platz 3: CESC FÀBREGAS (2011 für 34,5 Millionen Euro zum FC Barcelona) - Barca hatte sein Eigengewächs schon ein Jahr zuvor heftig umworben, der Transfer schien nur eine Frage der Zeit. © getty 17/23 2011 gaben die Gunners ihren Widerstand auf: Fàbregas, acht Jahre zuvor als 16-Jähriger nach Nordlondon gekommen, bekam seinen Wunsch und kehrte in die Heimat zurück. © getty 18/23 Platz 3: ALEXIS SÁNCHEZ (2018 für 34,5 Millionen Euro zu Manchester United) - offiziell floss bei diesem Transfer überhaupt kein Geld, weil Sánchez … © getty 19/23 … mit Henrikh Mkhitaryan verrechnet wurde, der im Gegenzug nach London wechselte. Beide Spieler konnten die Erwartungen nicht erfüllen. Bitter: ManCity hatte zuvor 66 Mio. für Sanchez geboten … © getty 20/23 Platz 1: ALEX IWOBI (2019 für 40 Millionen Euro zum FC Everton) - Iwobi kam aus der eigenen Jugend und hinterließ unter Wenger einen starken Eindruck - war aber kein Stammspieler. © getty 21/23 Als Everton anklopfte, wurde Arsenal dementsprechend hellhörig. 40 Millionen Euro für einen Ersatzspieler? Ein kluger Schachzug der Gunners. © getty 22/23 Platz 1: ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN (2017 für 40 Millionen Euro zum FC Liverpool) - "The Ox" hatte nur noch ein Jahr Vertrag und Lust auf Neues - eigentlich keine gute Verhandlungsposition für die Gunners. © getty 23/23 Als Liverpool dennoch 40 Millionen Euro bot, nahm man dankend an. Ähnlich wie in London wurde Oxlade-Chamberlain bei den Reds regelmäßig durch Verletzungen zurückgeworfen.

Arsenal vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Arsenal - Tottenham Hotspur

FC Arsenal - Tottenham Hotspur Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 9

9 Datum: 1. Oktober 2022

1. Oktober 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Emirates Stadium, London

Emirates Stadium, London TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

