Southampton vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester United gastiert am 4. Spieltag der Premier League beim FC Southampton. Wie sich die Begegnung der Red Devils heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt, verrät SPOX in diesem Artikel.

Auf ein klägliches 1:2 gegen Brighton & Hove Albion und ein noch peinlicheres 0:4 gegen den FC Brentford folgte am Montag ein 2:1 - gegen den FC Liverpool! Manchester United ist in der Premier League vor heimischer Kulisse im Old Trafford zumindest vorübergehend der Befreiungsschlag gelungen.

Knüpfen die Red Devils, die sich kürzlich mit Casemiro von Real Madrid verstärkt haben, an dieses Erfolgserlebnis nun auch an? Am 4. Spieltag bekommen sie es auswärts mit dem FC Southampton zu tun, der bei einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage steht. Die beiden Mannschaften stehen sich am heutigen Samstag, den 27. August gegenüber, Anstoß im St. Mary's Stadium in Southampton ist um 13.30 Uhr.

TV, Livestream, Liveticker: SPOX klärt im Folgenden darüber auf, wie man von Southampton gegen Manchester United heute nichts verpasst.

© getty Manchester United hat Liverpool am Montag bezwingen können.

Southampton vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Im Free-TV bekommt Ihr die Partie zwischen Southampton und ManUnited in Deutschland nicht zu sehen - was nicht bedeuten soll, dass es hierzulande überhaupt keine Live-Übertragung gibt. Sky besitzt nämlich die Rechte an der Premier League und strahlt das namhafte Duell dementsprechend heute im Pay-TV aus.

Ausschau halten müsst Ihr dafür nach dem Kanal Sky Sport Premier League. Ehe die Begegnung um 13.30 Uhr angestoßen wird, ist um 13.20 Uhr Übertragungsstart. Als Kommentator im Einsatz ist Uli Hebel.

Falls Ihr das Aufeinandertreffen gerne im Livestream schauen möchtet, ist das kein Problem. Sky hat nämlich die Plattformen Sky Go und WOW, mit denen das möglich ist.

Southampton vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Dem Treiben folgen könnt Ihr aber auch simpel hier bei SPOX. Wir stellen nämlich einen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr während der 90 Minuten stets über alles Wichtige informiert werden, was sich in Southampton tut. Reinklicken und nichts verpassen!

ManUniteds größte Transfergewinne: Viel Kleinvieh und ein dicker Fisch © getty 1/21 Manchester United ist nicht gerade für sein finanzielles Geschick bekannt. Doch bei einigen Spielern erzielten auch die Red Devils einen beachtlichen Transfergewinn, besonders in 90er-Jahren. An einen kommt aber niemand heran. SPOX zeigt das Ranking. © getty 2/21 Platz 10 – Andy Cole (2,6 Millionen Euro): Cole kam 1995 für 9,6 Millionen Euro von Newcastle United nach Manchester und verließ die Red Devils sieben Jahre später für 12,2 Millionen Euro zu den Blackburn Rovers. © getty 3/21 Nach Blackburn spielte der Mittelstürmer noch für sieben weitere Vereine, kostete aber nie mehr so viel Ablöse wie beim United-Verkauf. Der Engländer ging 2008 bei Nottingham Forest in Rente. © getty 4/21 Platz 9 – Chicharito (4,5 Millionen Euro): United holte "die kleine Erbse" 2010 für 7,5 Millionen Euro von Deportivo Guadalajara (Chivas) und verkaufte ihn für 12 Millionen Euro weiter zu Bayer Leverkusen. © getty 5/21 Zwischendurch wurde sogar noch eine 3-Millionen-Euro-Leihgebühr für Real Madrid fällig, damit wäre er drei weitere Plätze geklettert. Mittlerweile spielt Javier Hernandez, wie er bürgerlich heißt, in den Staaten für LA Galaxy. © getty 6/21 Platz 8 – Ben Foster (5 Millionen Euro): Torhüter sind bei Top-Transfers eher selten. Doch Foster kam 2005 für zwei Millionen Euro von Stoke City und ging fünf Jahre später für sieben Millionen Euro zu Birmingham City. © getty 7/21 Während seiner Zeit bei United war er bereits die ersten zwei Jahre an den FC Watford verliehen. Dort kehrte er 2018 mit der Zwischenstation West Brom zurück. Nach der vergangenen Saison beendete er 2022 seine Karriere im Alter von 39 Jahren. © getty 8/21 Platz 7 – Lee Sharpe (6,475 Millionen Euro): Was für unrunde Summen! Sharpe kam 1988 von Torquay United für nur 275.000 Euro nach Manchester und verließ sie acht Jahre später für 6,75 Millionen Euro zu Leeds United. © getty 9/21 Der linke Mittelfeldspieler machte in der Zeit 196 Spiele für die Red Devils – für keinen anderen Verein sammelte er auch nur halb so viele. Der heute 51-Jährige beendete seine aktive Laufbahn 2004 bei Garforth Town. © getty 10/21 Platz 6 – Andrei Kanchelskis (6,5 Millionen Euro): Der in der UdSSR geborene Kanchelskis wurde 1991 von United für eine Millionen Euro von Shakhtar Donezk geholt. Vier Jahre später ging es für ihn weiter zum FC Everton. Kostenpunkt: 7,5 Millionen Euro. © getty 11/21 Der russische Nationalspieler kehrte nach einer Reise durch verschiedene Länder schließlich nach Russland zurück und beendete die Karriere 2007 bei Krylya Sovetov Samara. Für die Red Devils schoss er 34 Tore in 148 Spielen. © getty 12/21 Platz 5 – Chris Smalling (7 Millionen Euro): Die Top-5 beginnt mit einem etwas neueren Transfer. Smalling holte man 2008 für acht Millionen Euro vom FC Fulham und gab ihn erst zwölf Jahre später nach einer Leihe für 15 Millionen Euro zur AS Rom ab. © getty 13/21 Wie bei Chicharito kommt bei Smalling noch eine Leihgebühr von drei Millionen Euro obendrauf, damit wäre er in die Top-3 gekommen! So reicht es für Roms Innenverteidiger nur zum fünften Platz. © getty 14/21 Platz 4 – Jaap Stam (8,75 Millionen Euro): Für ihn griff man 1998 richtig tief in die Taschen und zahlte 17 Millionen Euro an die PSV Eindhoven. Dafür bekam man drei Jahre später mit 25,75 Millionen Euro auch ordentlich was von Lazio Rom zurück. © getty 15/21 Der niederländische Innenverteidiger kehrte zum Karriereende wieder in sein Heimatland zurück und spielte bei Ajax Amsterdam, wo er 2007 seine Karriere beendete. © getty 16/21 Platz 3 – Paul Ince (9 Millionen Euro): Für nur 1,5 Millionen Euro konnte man Ince 1989 nach Manchester lotsen. Sechs Jahre später ging es für ihn zu Inter Mailand. Dabei bekam man von den Italienern 10,5 Millionen Euro. © getty 17/21 Nach nur zwei Jahren ging es für Ince zurück nach England. Der FC Liverpool holte ihn wieder in sein Heimatland. 2007 beendete er dann seine Karriere bei Macclesfield. © getty 18/21 Platz 2 – Daniel James (11,3 Millionen Euro): Der aktuellste Transfer findet sich auf dem zweiten Platz. James kam 2019 für 17,8 Millionen Euro von Swansea City und wechselte 2021 für 29,1 Millionen Euro zu Leeds United. © getty 19/21 Bei United machte er in zwei Jahren 74 Spiele, erzielte dabei neun Tore und neun Vorlagen. Bei Leeds war der Flügelstürmer sofort Stammspieler. Der Waliser spielt dort nach einem Jahr immer noch. © getty 20/21 Platz 1 – Cristiano Ronaldo (75 Millionen Euro): Natürlich ist CR7 hier der Gewinner! Mit 19 Millionen Euro, die man an Sporting zahlte, ist er die teuerste Investition, spülte aber beim Verkauf an Real Madrid satte 94 Millionen Euro in die Kassen. © getty 21/21 Selbst wenn man die 15 Millionen Euro, die man 2021 für seine Rückkehr an Juventus Turin zahlte, noch abzieht, ist er mit weitem Abstand der beste Transfer-Deal der Red Devils. Bei einem erneuten Verkauf wird er wohl deutlich weniger einbringen.

Southampton vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Southampton - Manchester United

FC Southampton - Manchester United Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 4

4 Datum: 27. August 2022

27. August 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: St. Mary's Stadium, Southampton

St. Mary's Stadium, Southampton TV: Sky

Livestream: Sky Go , WOW

, Liveticker: SPOX

Premier League: Tabelle vor dem 4. Spieltag