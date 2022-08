Manchester City: So sieht Erling Haalands neue Rolle aus

Manchester City und Erling Haaland sind eigentlich grundverschieden. Und doch scheint der Anpassungsprozess für beide gewinnbringend zu sein. Über den Mythos der wenigen Ballkontakte und die veränderte Rolle des Norwegers.

Erling Haaland und Manchester City. Passt das? Auch nach vier Premier-League-Spieltagen und sechs Treffern des Norwegers begleitet diese Frage den Alltag der Skyblues. Oder viel mehr das Umfeld. Denn Pep Guardiola hat seine Meinung dazu mehrfach klar geäußert: Eine Systemanpassung wegen einzelner Neuzugänge werde es nicht geben. "Wir werden ihre Qualitäten in unser Spiel integrieren", erklärte der mehrfache Champions-League-Sieger.

Rund um seine acht Ballkontakte beim Bournemouth-Sieg wurde das Fass erneut aufgemacht: Wie gut kann seine Spielweise mit der seines neuen Klubs harmonieren? In den letzten Jahren kam der 22-Jährige vor allem über Physis und Tempo. Sein Gespür für die Schnittstellen und Zwischenräume in einer gegnerischen Verteidigungskette macht ihn schwer zu greifen.

Die These: Nur mit viel Platz hinter der Kette kann er seine Fähigkeiten ausspielen. Die Antithese lieferte Haaland zuletzt selbst. Mit 74 Prozent Ballbesitz musste sein Team einem 0:2-Rückstand gegen Crystal Palace hinterherlaufen. Die Gäste verteidigten tief, kompakt und machten die Räume so eng, dass der Platz zwischen Innenverteidigung und Torwart meist nicht für Schnittstellenpässe ausreichte - oder sie zumindest erschwert wurden.

Millionen für Bayern-Flops! Diese Spieler verließen die Bundesliga © getty 1/42 Mit Robert Lewandowski und Erling Haaland verließen in diesem Sommer zwei absolute Top-Stars die Bundesliga. Doch auch bei den "kleineren" Vereinen gab es durchaus namhafte Abgänge. SPOX zeigt die Stars, die die Bundesliga 22/23 verloren hat. © imago images 2/42 Um es etwas einzugrenzen, haben wir uns an den 20 höchsten Ablösesummen (laut transfermarkt.de) orientiert. Insgesamt sind es aktuell 211 Abgänge, die über 434 Millionen Euro einbrachten. Und Spieler wie Filip Kostic fehlen noch ... (Stand 10. August) © getty 3/42 FILIP KOSTIC: Sein Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Juventus ist fix. Als Ablöse soll ein Sockelbetrag von rund 15 Millionen Euro fließen, zusätzlich winken bis zu drei Mio. an Bonuszahlungen. © getty 4/42 JORDAN TORUNARIGHA: Wechselte für 3,5 Millionen Euro von Hertha BSC zu KAA Gent © getty 5/42 Abschied des Hertha-Eigengewächses. Nach seiner Leihe in der Rückrunde bleibt er fest in Gent, die Hertha könnte für den 24 Jahre alten Innenverteidiger bis zu 4,5 Millionen Euro kassieren. © getty 6/42 JAVAIRO DILROSUN: Wechselte für 4 Millionen Euro von Hertha BSC zu Feyenoord Rotterdam © getty 7/42 Der Niederländer war an Bordeaux verliehen, stieg ab und kehrte im Sommer in seine Heimat zurück. 2018 war er ablösefrei von Manchester City gekommen. © getty 8/42 JURGEN EKKELENKAMP: Wechselte für 5 Millionen Euro von Hertha BSC zu Royal Antwerpen © getty 9/42 Der dritte Hertha-Abgang, aber keine Sorge, gleich kommt ein bisschen Abwechslung in die Sache. Der Offensivmann konnte in seiner Debütsaison die Erwartungen nicht erfüllen, also ließ Hertha das ehemalige Ajax-Talent gehen. © getty 10/42 KEVIN MBABU: Wechselte für 5,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum FC Fulham © getty 11/42 Nach drei Jahren und 66 Bundesliga-Einsätzen für die Wölfe zog der Schweizer in die Premier League. Nächsten Sommer wäre sein Vertrag ohnehin ausgelaufen. © getty 12/42 OMAR RICHARDS: Wechselte für 8,5 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Nottingham Forest © getty 13/42 So viel sei vorab verraten: Der Linksverteidiger ist der erste von vier Nottingham-Einkäufen in dieser Liste. Letztlich blieb er nur ein Jahr bei den Bayern, für die er nur 12 Bundesliga-Spiele absolvierte. Nun geht es zurück in die Heimat. © getty 14/42 ADEMOLA LOOKMAN: Wechselte für 9 Millionen Euro von RB Leipzig zu Atalanta Bergamo © getty 15/42 Noch ein Spoiler: Leipzig ist ziemlich häufig hier vertreten. Lookman war zuletzt an Leicester ausgeliehen, ursprünglich zahlte RB mal 18 Mio. Euro für den Offensivmann. Dafür gab es ganze 5 Bundesliga-Treffer. © getty 16/42 JEREMIAH ST. JUSTE: Wechselte für 9,5 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 zu Sporting Lissabon © getty 17/42 MOUSSA NIAKHATÉ: Wechselte für 10 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 zu Nottingham Forest © getty 18/42 Mainz muss gleich zwei Verteidiger ziehen lassen, vor allem der Abgang von Stammspieler Niakhaté dürfte schmerzen. Immerhin brachten er und St. Juste ein nettes Plus ein. © getty 19/42 ARMEL BELLA-KOTCHAP: Wechselte für 10 Millionen Euro vom VfL Bochum zum FC Southampton © getty 20/42 Noch nie hat Bochum mehr bei einem Abgang kassiert als beim Innenverteidiger. Der vorherige Rekord stammt aus dem Jahr 2007 - damals bekam Bochum 4,7 Mio. Euro für Theofanis Gekas. Das waren noch Zeiten ... © getty 21/42 NORDI MUKIELE: Wechselte für 12 Millionen Euro von RB Leipzig zu Paris Saint-Germain © getty 22/42 2018 kam er für 16 Mio. Euro aus Frankreich in die Bundesliga, nun musste Leipzig den Verteidiger trotz eines Transferminus nach Paris ziehen lassen. PSG blätterte nur 12 Mio. Euro hin. © getty 23/42 MARC ROCA: Wechselte für 12 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Leeds United © getty 24/42 Vor zwei Jahren zahlte Bayern neun Millionen Euro an Espanyol, der Spanier floppte - und wurde dennoch mit Gewinn weiterverkauft. Es könnten sogar noch weitere Boni hinzukommen, wenn er Stammspieler in Leeds wird. © getty 25/42 CHRIS RICHARDS: Wechselte für 12 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Crystal Palace © getty 26/42 Bei den Profis war für den US-Amerikaner kein Platz, doch eine Leihe zur TSG Hoffenheim trug Früchte. Aus der Premier League bekam der FCB ein nettes Sümmchen für den 22-Jährigen überwiesen. © getty 27/42 BREEL EMBOLO: Wechselte für 12,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zur AS Monaco © getty 28/42 Sein Arbeitspapier lief nur noch ein Jahr, verlängern wollte er nicht. Also verkaufte Gladbach den Angreifer für ein Transferplus. Wenn auch nur ein kleines, 2019 war er für 11 Mio. Euro von Schalke gekommen. © getty 29/42 OREL MANGALA: Wechselte für 13 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Nottingham Forest © getty 30/42 Noch so ein Nottingham-Transfer. Stuttgart hätte den Mittelfeldspieler aus sportlicher Sicht gerne behalten, aber der wirtschaftliche Aspekt und der Wunsch des Spielers nach einem Tapetenwechsel haben letztlich den Ausschlag gegeben. © getty 31/42 BRIAN BROBBEY: Wechselte für 16,4 Millionen Euro von RB Leipzig zu Ajax Amsterdam © getty 32/42 Das Leipzig-Missverständnis ist endgültig vorbei. Der 20-Jährige hatte klargestellt, dass er nicht zu RB zurück will. 2021 kam er ablösefrei, wurde aber nach einem halben Jahr zurück zu Ajax verliehen. Nun kehrt er fix zu seinem Jugendverein zurück. © getty 33/42 HEE-CHAN HWANG: Wechselte für 16,7 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Wolverhampton Wanderers © getty 34/42 Die Leipziger haben ein Transferplus von 16 Mio. Euro erwirtschaftet, dabei gingen mit Brobbey und Hwang nicht mal Leistungsträger der Vorsaison. Der Südkoreaner war bereits an Wolverhampton ausgeliehen (5 Tore), die Wolves zogen ihre Kaufoption. © getty 35/42 TYLER ADAMS: Wechselte für 17 Millionen Euro von RB Leipzig zu Leeds United © getty 36/42 Im Sommer 2020 schoss er RB noch ins Champions-League-Halbfinale, nun zieht es den Mittelfeldspieler auf die Insel. Die Ablöse könnte angeblich bis auf 23 Millionen Euro anwachsen. © getty 37/42 TAIWO AWONIYI: Wechselte für 20,5 Millionen Euro von Union Berlin zu Nottingham Forest © getty 38/42 Die höchste Ablöse für Union in der Vereinsgeschichte! Awoniyi überbietet den vorherigen Rekordabgang um das Dreifache (Robert Andrich zu Leverkusen, 6,5 Mio). Wie gesagt, PL-Aufsteiger Nottingham hat sich kräftig in der Bundesliga bedient. © getty 39/42 ROBERT LEWANDOWSKI: Wechselte für 45 Millionen Euro vom FC Bayern München zum FC Barcelona © getty 40/42 Aushängeschild Nummer 1, das die Bundesliga in diesem Sommer verlassen hat - aber erst noch einer wahren Wechselposse. Über Wochen zog sich das Wechseldrama um den Polen, der letztlich erfolgreich seinen Umzug nach Spaniern forcierte. © getty 41/42 ERLING HAALAND: Wechselte für 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City © getty 42/42 Und Aushängeschild Nummer 2, das die Bundesliga verlassen hat. Bei Haaland ging alles etwas gesitteter vonstatten, der Wechsel hatte sich eh schon lange angedeutet. Der Norweger verabschiedet sich mit einer BL-Bilanz von 62 Toren in 67 Spielen.

Erling Haaland und Manchester City: Ein sinnvoller Anpassungsprozess?

Trotzdem erzielte Haaland drei Treffer in nur 19 Minuten und brachte City damit auf die Siegerstraße. Seine beiden Tore zum 2:2 und 3:2 sind dabei exemplarisch für den Anpassungsprozess, den der Angreifer gerade durchlebt. In beiden Situationen kam er freistehend aus kurzer Distanz zum Abschluss.

Laut den Datenauswertungsexperten von Createfootball deutet sich bereits jetzt an, dass sich Haalands Spiel mehr in den gegnerischen Strafraum verschiebt. Beim BVB erhielt er dort rund 30 Prozent aller Zuspiele, bei City sind es aktuell 43 Prozent. Trotz der höheren Ballbesitzwerte ist er bei City aber weniger in die Ballzirkulation eingebunden.

Aktuell spielt er nur 12,3 Pässe pro 90 Minuten (18,5 in der letzten Saison) und wird rund viermal seltener von Mitspielern angespielt. Die bereits genannten acht Ballkontakte gegen Bournemouth waren dahingehend ein viel beachteter Tiefstwert. Doch ist das wirklich ein Problem für Pep Guardiola?

Erling Haaland: Statistikvergleich zur letzten Saison

Statistik (pro 90 Minuten) Haaland 21/22 Bundesliga Haaland 22/23 Premier League Ballaktionen 48,7 40,5 Ballaktionen im Strafraum 5,5 7,4 Schüsse (auf das Tor in %) 3,3 (49 %) 4,6 (50 %) Expected Goals 0,77 1,22 Expected Assists 0,22 0,07 Pässe 18,5 12,3 Angespielt worden 14,5 10,8

Erling Haaland hat bei City "den schwierigsten Job der Welt"

"Er hat den schwierigsten Job der Welt", rechtfertigte der Katalane anschließend: "Wenn man Stürmer ist und gegen defensive Teams wie Bournemouth spielt. Sie haben drei Innenverteidiger und zwei Spieler vor den Innenverteidigern und du stehst in der Mitte."

Angesichts der Daten lässt sich ohnehin annehmen, dass Haalands Rolle absichtlich darauf ausgelegt ist, nicht zu viel am Spiel teilzunehmen. Der Linksfuß soll im Zentrum bleiben, nicht in die Halbräume oder gar auf den Flügel ausweichen. Mit seiner Präsenz schafft er Räume für die Flügelstürmer oder nachrückende Mittelfeldspieler.

Gegen Bournemouth lag er in der 19. Minute halb am Boden. Drei Gegenspieler störten ihn, aber trotzdem steckte der den Ball durch auf Ilkay Gündogan, der anschließend das 1:0 erzielte. Acht Ballkontakte, eine Torvorlage - Haaland brachte sein Team damit auf Kurs.

Erling Haaland: Vom mobilen Angreifer zum Strafraumstürmer

Beim BVB war er deutlich mobiler und häufig im Zehnerraum zu finden, um von dort in die Tiefe zu starten. Jetzt lauert er oft zwischen den Verteidigern. Es stimmt, dass Haaland bei City deutlich seltener seine einmaligen Fähigkeiten bei Tiefenläufen einbringen kann. Trotzdem behilft er sich mit den gleichen Mitteln zum Erfolg - nur in anderen Situationen.

Haaland ist gut darin, den Deckungsschatten seiner Gegenspieler zu nutzen. Er positioniert sich meist in der Schnittstelle, um sich dann im richtigen Augenblick aus dem Blickfeld seines Gegenspielers zu entfernen - entweder durch einen Antritt oder durch eine Rückwärtsbewegung. Beim ersten Tor gegen Palace macht er wenige Schritte nach hinten, um dann mit Tempo in die Flanke laufen zu können und auch beim zweiten Tor entfernt er sich im Deckungsschatten vom Gegenspieler und steht am zweiten Pfosten frei.

Auch wenn Haaland nicht mehr so weiträumig agiert, so setzt er die gleichen Mittel unter deutlich größerem Gegnerdruck erfolgreich ein. Die Stichprobengröße ist bei vier Spieltagen noch nicht ausreichend, um ein generelles Fazit zu ziehen. Trotzdem deutet sich an, dass Haaland mit seiner neuen Rolle gut zurechtkommt.

Zumal sein drittes Tor gegen Crystal Palace unter Beweis stellt, dass er auch weiterhin Szenen bekommen wird, die ihn zuvor stark gemacht haben. In der Schlussphase mussten die Gäste mit mehr Risiko spielen, um eine Niederlage zu vermeiden. Nachdem sich City im Spielaufbau aus dem Gegnerdruck befreit hatte, startete Haaland im Rücken seines Gegenspielers perfekt in die Schnittstelle und erzielte das 4:2 in einer für ihn gewohnten Situation mit langem Laufweg und viel Tempo.

Erling Haaland und Manchester City können voneinander profitieren

Haaland wird von dieser Entwicklung auf Dauer profitieren können. Gegen stärkere Teams kann er weiterhin seine einzigartigen Fähigkeiten im Umschaltspiel einbringen, gegen schwächere Teams wird er im Verlauf der Saison lernen, wie er sich in welchen Momenten zu positionieren hat.

Schon der Saisonstart deutet darauf hin, dass dieser Anpassungsprozess nicht viel Zeit kosten wird. Seit dem Abgang von Sergio Agüero war Pep Guardiola auf der Suche nach einem abschlussstarken Strafraumstürmer. Auch der Argentinier hatte wenige Ballkontakte, kaum Torvorlagen, aber dafür eine hohe Quote an Abschlüssen und Toren. Positionierung und Laufwege werden sich bei Haaland ebenso auf diese Attribute fokussieren.

Man könnte die Umstellung dementsprechend so interpretieren, dass Haaland durch die Philosophie von Guardiola seiner größten Stärken beraubt wird. Aufgrund der bisherigen Leistungen deutet sich aber an, dass alle Seiten davon profitieren können. Und das macht Manchester City nochmal gefährlicher - in der Premier League, aber auch und gerade in der Champions League.