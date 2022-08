Manchester United bereit für neues Angebot für Antony von Ajax Amsterdam

Manchester United bereitet nach Informationen von SPOX und GOAL ein neues Angebot für Antony von Ajax Amsterdam vor. Mit ihren bisherigen Offerten sind die Red Devils bei den Niederländern abgeblitzt, doch nun wollen sie nachlegen, um den brasilianischen Flügelspieler noch vor dem Ende der Transferphase zu verpflichten.

Das neue Angebot wird mehr als 70 Millionen Euro betragen. Damit würde Antony nach Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt zum bislang drittteuersten Ajax-Transfer werden.

Antony selbst würde gerne zu United wechseln. Am Samstag fehlte er zum zweiten Mal in Folge beim Training der Amsterdamer, die er allem Anschein nach unter Druck setzen will, damit sie ihm seinen großen Traum erfüllen. Im am Sonntag anstehenden Liga-Spiel bei Sparta Rotterdam wird er deswegen aller Voraussicht nach nicht zum Einsatz kommen.

Erst in der vergangenen Woche hatte Man United mit Casemiro von Real Madrid einen großen Transfer getätigt. Der Brasilianer für das defensive Mittelfeld kostete die Engländer rund 70 Millionen Euro. In der Offensive will Manchester nachlegen, da mit Cristiano Ronaldo ein Top-Star den Klub noch verlassen möchte.