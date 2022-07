Manchester City: Darum fehlt Ilkay Gündogan angeblich bei der USA-Tour

Ilkay Gündogan von Manchester City ist nicht mit seinem Team zur Vorbereitung in die USA gereist. Laut einem Bericht von The Athletic fehlt dem Nationalspieler eine weitere Corona-Impfung, um in Nordamerika einreisen zu dürfen.

Gündogan habe sich im vergangenen Juni demnach nicht seinen zweiten Stich abgeholt, nachdem er kurz zuvor an Corona erkrankt war. Danach soll er von einer Impfung abgesehen haben. In Deutschland gilt er durch seine Erkrankung aber trotzdem als vollimmunisiert.

Der Mittelfeldspieler wird daher mit der U23 des englischen Meisters zur Vorbereitung auf die neue Saison nach Kroatien reisen. Auch Phil Foden und John Stones sind nicht in die USA geflogen, nähere Gründe sind für ihr Fehlen jedoch nicht bekannt.

Das Team von Trainer Pep Guardiola bestreitet mehrere Testspiele in den Vereinigten Staaten. Am Samstag kommt es in Wisconsin zum Duell mit dem FC Bayern München.