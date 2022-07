Cristiano Ronaldo: Klub aus Saudi-Arabien lockt offenbar mit Mega-Gehalt

Die Zukunft von Cristiano Ronaldo ist weiterhin unklar. Nun lockt offenbar ein Klub aus Saudi-Arabien mit dem ganz großen Geld.

Wie CNN Portugal berichtet, will der namentlich nicht genannte Verein nicht nur eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro an Ronaldos aktuellen Klub Manchester United zahlen. Zudem soll Ronaldo über einen Zeitraum von zwei Jahren sagenhafte 250 Millionen Euro an Gehalt verdienen. Durch ein Beraterhonorar, das bei noch einmal fast 20 Millionen Euro liegen soll, würde das Gesamtpaket auf 300 Millionen Euro anwachsen.

Die Zukunft von Cristiano Ronaldo ist aktuell offen. Nach Informationen von SPOX und GOAL will der 37-Jährige ManUnited verlassen, sollten die Red Devils ein annehmbares Angebot erhalten. Der Klub um den neuen Trainer Erik ten Hag hatte die Qualifikation für die Champions League verpasst.

Allerdings hatte der Niederländer zuletzt deutlich gemacht, mit Ronaldo zu planen und einen Verkauf ausgeschlossen. "Er steht nicht zum Verkauf. Wir planen mit ihm für die Saison, und wir wollen gemeinsamen Erfolg", sagte ten Hag am Rande der USA-Reise des Klubs. An dieser nimmt Ronaldo gar nicht teil, offiziell aus familiären Gründen.

Ob den bekanntermaßen ehrgeizigen Ronaldo das Angebot aus dem sportlich eher zweitklassigen Saudi-Arabien reizt, ist unklar. Die AS bestätigte die Berichte, fügte aber an, dass Ronaldo noch mindestens eine Saison in der Königsklasse spielen wolle und eher auf einen Wechsel zu europäischen Klubs hoffe.

Zuletzt galt der FC Chelsea als mögliche neue Adresse für den fünfmaligen Weltfußballer. Zwischen dem neuen Mitbesitzer der Blues, Todd Boehly, und Ronaldos Berater Jorge Mendes soll es bereits ein Geheimtreffen gegeben haben.