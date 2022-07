Cristiano Ronaldo dementiert Gerüchte um Wechsel zu Sporting Lissabon

Cristiano Ronaldo hat Spekulationen aus seiner portugiesischen Heimat dementiert, wonach der Stürmerstar zu seinem Jugendklub Sporting Lissabon zurückkehren könnte.

Der TV-Sender Sport TV zeigte das Bild eines weißen SUVs in der Tiefgarage des Jose-Alvalade-Stadions, der Heimstäte von Sporting, und stellte die These in den Raum, dabei könnte es sich um ein Fahrzeug des 37-Jährigen handeln.

Doch Ronaldo selbst erteilte den Spekulationen direkt eine Absage und kommentierte knapp, aber eindeutig: "Fake". Damit dürften die Hoffnungen der Sporting-Fans auf eine Rückkehr des wohl berühmtesten Sohn des Klubs zerplatzt sein.

Unklar ist allerdings weiterhin, wo Ronaldo kommende Saison spielen wird. Nach Informationen von SPOX und GOAL will er Manchester United verlassen, doch der englische Rekordmeister hat - zumindest offiziell - keinerlei Interesse, seinen Top-Torjäger der Vorsaison gehen zu lassen.

Zuletzt hatte ein angebliches Mega-Angebot aus Saudi-Arabien in Richtung des fünfmaligen Weltfußballers für Schlagzeilen gesorgt. Ein namentlich nicht genannter Klub soll Ronaldo ein astronomisches Gehalt in Höhe von 250 Millionen Euro für zwei Jahre geboten haben. Ronaldo selbst soll allerdings bereits abgesagt haben.