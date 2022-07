Bizarre Idee: Verleiht Manchester United Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo will in der kommenden Saison unbedingt Champions League spielen, Manchester United den 37-Jährigen unbedingt halten, obwohl der Klub nur in der Europa League ran darf: Nun könnte angeblich eine Leihe die Lösung für beide Parteien werden.

Wie The Mirror berichtet, soll der Portugiese für ein Jahr verliehen werden. Dafür müsste der mehrfache Weltfußballer seine Option zur Vertragsverlängerung bis 2024 ziehen und könnte dann bis 2023 verliehen werden. Damit hätten die Red Devils die Chance, in der kommenden Saison die für CR7 so wichtige Qualifikation für die Königsklasse zu schaffen.

Heißester Kandidat auf CR7 ist offenbar weiterhin Atletico Madrid. Um das Gehalt des Superstars zu stemmen, wäre Atletico wohl dazu bereit, Antoine Griezmann ziehen zu lassen.

Seit seiner Rückkehr ins Old Trafford absolvierte Ronaldo 38 Spiele und erzielte 24 Tore.