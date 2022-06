Sadio Mane deutet Abschied vom FC Liverpool an: "Ich werde tun, was sie wollen"

Sadio Mane hat zu den Gerüchten über seinen möglichen Abschied vom FC Liverpool Stellung bezogen. Dieser gilt nach übereinstimmenden Medienberichten bereits als beschlossene Sache.

"60 bis 70 Prozent der Senegalesen wollen, dass ich Liverpool verlasse? Ich werde tun, was sie wollen. Wir werden schon bald sehen", sagte Mane auf einer Pressekonferenz der senegalesischen Nationalmannschaft und lächelte dabei vielsagend.

Der Antwort war eine Umfrage von Sport News Africa vorausgegangen, wonach sich jene "60 bis 70 Prozent" aus dem Heimatland des Flügelspielers einen Wechsel zu einem anderen Klub wünschen würden.

Nach Informationen von SPOX und GOAL plant Mane, die Verantwortlichen der Reds demnächst über sein Vorhaben zu informieren. Der FC Bayern München gilt als Top-Kandidat auf eine Verpflichtung des 30-Jährigen.

Der deutsche Rekordmeister ist laut The Athletic bereit, 30 Millionen Euro für Mane zu bezahlen. Liverpool soll dem Vernehmen nach hingegen 50 Millionen Euro verlangen. In München hofft man scheinbar allerdings auf ein Entgegenkommen der Reds, weil die Bayern sich beim Wechsel von Thiago nach Liverpool auch nicht in den Weg gestellt hatten.

Mane: Profitiert Southampton von einem Verkauf?

Der FC Southampton könnte dem Bericht von The Athletic zufolge von einem Verkauf profitieren. Dafür müssten die Reds aber Gewinn mit dem Angreifer, der 2016 für 41,2 Millionen Euro von den Saints gekommen war, erzielen. Denn Southampton soll 15 bis 20 Prozent von allem bekommen, was Liverpool an Profit durch Mane erwirtschaftet.

Heißt im Umkehrschluss: Wenn Mane unter der damaligen Ablöse, die Liverpool damals bezahlt hatte, abgegeben wird, geht der Verein von Trainer Ralph Hasenhüttl leer aus.