Manchester United und FC Barcelona einigen sich wohl auf Transfer von Frenkie de Jong

Manchester United und der FC Barcelona haben nach zähen Verhandlungen angeblich eine Einigung über einen Transfer von Frenkie De Jong erzielt. Das berichtet SkySports.

Demnach hätten die Katalanen einem Angebot in Höhe von 65 Millionen Euro plus Bonuszahlungen zugestimmt. Ursprünglich hatte Barca angedacht, die 2019 an Ajax Amsterdam überwiesenen 86 Millionen Euro mit dem Verkauf wieder einzuspielen.

Die Blaugrana sind mit Blick auf die finanziell angespannte Situation auf Transfereinnahmen angewiesen. Durch die Richtlinien der spanischen Liga ist es dem verschuldeten Verein noch nicht erlaubt gewesen, Franck Kessie und Andreas Christensen als Neuzugänge zu melden.

Mit Robert Lewandowski vom FC Bayern München soll ein weiterer Spieler kommen, für den erst Gelder freigeschaufelt werden müssen. Angeblich fordert der deutsche Rekordmeister 60 Millionen Euro für den Polen.

Für Manchester United wäre es derweil die erste Verpflichtung unter Trainer Erik ten Hag, der den Job im Sommer übernommen hat. De Jong gilt als Wunschspieler des Niederländers. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit bei Ajax zwischen 2017 und 2019 sollen die nun anstehenden Vertragsgespräche den Deal auch nicht gefährden.