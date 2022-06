FC Liverpool einigt sich mit Benfica auf Transfer von Darwin Nunez - Weg für Sadio Mane zum FC Bayern frei?

Ist der Weg für Sadio Mane zum FC Bayern nun frei? Liverpool hat sich mit Benfica auf einen Transfer von Darwin Nunez geeinigt.

Der FC Liverpool hat nach Informationen von SPOX und GOAL mit Benfica eine Einigung über den Wechsel von Angreifer Darwin Nunez erzielt. Als Ablöse werden zunächst 75 Millionen Euro fällig, mit Bonuszahlungen kann die Summe noch auf 100 Millionen Euro ansteigen. Ab einer Summe von 85 Millionen Euro wäre der Uruguayer neuer Rekordtransfer der Reds.

Auch mit dem Spieler selbst wurde bereits eine Einigung erzielt, der 22-Jährige wird in Liverpool nach seinem Medizincheck am Montag einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen.

Weg für Sadio Mane zum FC Bayern nun frei?

Nunez erzielte in der vergangenen Saison 34 Tore in 41 Pflichtspielen für Benfica und wurde in der jüngeren Vergangenheit mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht.

An der Anfield Road soll Nunez die Nachfolge von Sadio Mane antreten. Obwohl Liverpool bereits zwei Angebote vom FC Bayern abgelehnt hat, ist davon auszugehen, dass es bald zu einer Einigung kommt und Mane ein Wechsel nach München ermöglicht wird.