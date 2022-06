FC Liverpool will Darwin Nunez zum Rekordtransfer machen - Wechsel von Sadio Mane zum FC Bayern rückt näher

Der FC Liverpool intensiviert sein Werben um Angreifer Darwin Nunez von Benfica und ist nach Informationen von SPOX und GOAL zuversichtlich, den 22-jährigen Uruguayer nach England lotsen zu können.

Die Reds sind bereit, umgerechnet rund 88 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen. Damit wäre Nunez neuer Rekordtransfer des englischen Vizemeisters.

Nunez erzielte in der vergangenen Saison 34 Tore in 41 Pflichtspielen für und wurde in der jüngeren Vergangenheit mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht, darunter auch mit dem FC Bayern. Der Klub aus Portugal ist bereit, den Spieler für ein entsprechendes Angebot im Sommer ziehen zu lassen.

An der Anfield Road soll Nunez die Nachfolge von Sadio Mane antreten. Obwohl Liverpool bereits zwei Angebote vom FC Bayern, darunter eines von den Entscheidungsträgern als "lachhaft" abgestempeltes mit nur 27,5 Millionen Euro an Garantien und nur schwer zu erreichenden Boni, abgelehnt hat, ist davon auszugehen, dass es bald zu einer Einigung kommt und Mane ein Wechsel nach München ermöglicht wird.

Der Klub um Trainer Jürgen Klopp fordert rund 47 Millionen Euro, zudem soll einem Mane-Verkauf erst zugestimmt werden, sobald ein Nachfolger für den Senegalesen gefunden ist. Mit Nunez arbeiten die Verantwortlichen bereits an einer großen Lösung.