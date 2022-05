FC Chelsea und die Übernahme von Todd Boehly: Transfers wie Liverpool und die neue Stamford Bridge

Ein Konsortium unter der Führung des US-Amerikaners Todd Boehly hat sich gegen eine Reihe von Bietern durchgesetzt und die Übernahme des FC Chelsea abgeschlossen. Wer ist dabei und wie geht es jetzt weiter? Fragen und Antworten.

Das von Todd Boehly geführte Konsortium wird die Blues nach einem langwierigen Bieterverfahren, das seit März andauert, vom russischen Oligarchen Roman Abramovich kaufen. Boehly, dem die Los Angeles Lakers und die LA Dodgers gehören, hat die Zustimmung der Premier League und der britischen Regierung erhalten. Zuvor hatte er eine Einigung mit der New Yorker Investmentbank Raine Group erzielt, die den Verkauf ermöglicht.

Der US-Milliardär, der über ein Nettovermögen von rund 3,86 Milliarden Euro verfügt, war bei den Chelsea-Anhängern während des gesamten Prozesses aufgrund seiner Kenntnisse über den Verein und seiner Erfolge in anderen Sportarten eine beliebte Option.

FC Chelsea: Wer ist Teil von Boehlys Kosortium?

Obwohl Boehly das Gesicht des Angebots ist, gibt es eine lange Liste wichtiger Akteure hinter den Kulissen, von denen der bedeutendste wohl Clearlake Capital ist. Eine private Beteiligungsgesellschaft, die mindestens 66 Prozent der Übernahme finanziert. Hinter Clearlake stehen Behdad Eghbali und Jose Feliciano, die sich verpflichtet haben, trotz ihres Umfangs an anderen Investitionen "aktive Direktoren" zu sein. Insider gehen zudem davon aus, dass der Kauf zumindest teilweise über Schulden finanziert werden muss.

Hinzu kommen Boehlys langjähriger Geschäftspartner Hansjörg Wyss, ein Schweizer Milliardär, der keine besonders sichtbare Rolle spielen, aber einen wichtigen Einfluss ausüben wird, der Haupteigentümer der LA Dodgers, Mark Walter, und der britische Investor Jonathan Goldstein.

Alles in allem handelt es sich um eine Gruppe von Geldgebern, die in der finanziellen und politischen Sphäre unglaublich gut vernetzt ist. Das Konsortium hat die Dienste großer Banken wie Goldman Sachs und Robey Warshaw in Anspruch genommen, wobei bei letzterer der ehemalige britische Schatzkanzler und Chelsea-Fan George Osborne in beratender Funktion tätig ist.

Außerdem werden Chelsea-Fans in den Vorstand einbezogen. Darunter Danny Finkelstein, der Mitglied des Oberhauses und Kolumnist der Zeitung The Times war. Ihm zur Seite steht Barbara Charone, eine einflussreiche Marketingmanagerin in der Unterhaltungsbranche.

Trotz ihrer Verbindungen zu Abramowich wurde SPOX und GOAL bestätigt, dass der Chelsea-Vorsitzende Bruce Buck und die Direktorin Marina Granovskaia ihre Ämter auch nach der Übernahme zumindest vorläufig behalten werden.

Der Grund, warum sich so viele prominente Persönlichkeiten für das Angebot interessierten, war die bloße Tatsache, dass ein derartig erstklassiger Vermögenswert nicht allzu oft zu kaufen sei, da Premier-League-Klubs selbst für die reichsten Menschen der Welt finanziell nur schwer zu stemmen sind.

Zudem ist Chelsea in London beheimatet, was das Angebot für Investoren noch attraktiver macht. Viele der Investoren vertreten darüber hinaus die Meinung, dass die Blues ihr kommerzielles Potenzial in der Vergangenheit nicht so effektiv genutzt haben wie einige ihrer Konkurrenten aus den "Big Six".

Chelsea-Gerüchte: Mega-Umbruch in der Abwehr! Fragezeichen bei Lukaku © getty 1/27 Der FC Chelsea steht vor wegweisenden Monaten. Der Verkauf des Klubs an den US-Milliardär Todd Boehly ist so gut wie fix, damit starten die Blues nach rund 20 Jahren Roman Abramovich in eine neue Ära. © getty 2/27 Gleichzeitig stehen auch im Kader die Zeichen auf einigen Positionen auf Veränderungen. SPOX und GOAL werfen einen Blick auf mögliche Zu- und Abgänge bei den Blues - sobald der Klub wieder Transfergeschäfte durchführen darf, wohlgemerkt. © getty 3/27 MÖGLICHE ABGÄNGE - CESAR AZPILICUETA: Innenverteidiger Nummer eins. Der Spanier hat ein Angebot vom FC Barcelona vorliegen, die Katalanen bieten dem 32-Jährigen einen Zweijahresvertrag mit einem jährlichen Bruttogehalt in Höhe von knapp 13 Mio. Euro. © getty 4/27 Da sich Azpilicuetas Vertrag bei Chelsea allerdings automatisch bis 2023 verlängert hat, würde eine Ablöse fällig werden - die Barca aber nicht zahlen kann und will. © getty 5/27 ANDREAS CHRISTENSEN: Innenverteidiger Nummer zwei, und wieder geht es um den FC Barcelona. Der Däne befindet sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Katalanen, und im Gegensatz zu Azpilicueta würde Christensen auch keine Ablöse kosten. © getty 6/27 ANTONIO RÜDIGER: Aller guten Dinge sind drei, Chelsea droht auf der Position des Innenverteidigers ein Totalumbruch. Rüdigers Wechsel zu Real Madrid ist beschlossene Sache, die offizielle Verkündung und Präsentation erfolgt nach dem CL-Finale. © getty 7/27 Chelsea konnte aufgrund der Sanktionen gegen Abramovich nicht mehr um Rüdiger mitbieten, Trainer Thomas Tuchel bedauert den Verlust seines Abwehrchefs zutiefst. © getty 8/27 MARCOS ALONSO: Die Profis der Londoner sind in Spanien heiß begehrt, hier kommt wieder Barcelona ins Spiel. Die Ausgangslage ist ähnlich wie bei Azpilicueta. © getty 9/27 Interesse besteht durchaus, auch weil auf der Linksverteidigerposition hinter Jordi Alba ein Vakuum besteht. Aber eine mögliche Ablösesumme (Alonso hat Vertrag bis 2023) wäre ein Hindernis. © getty 10/27 JORGINHO: Europas Fußballer des Jahres gehört zu den unumstrittenen Stammspielern, doch auch der Italiener könnte den Klub womöglich verlassen. © getty 11/27 Juventus Turin wird großes Interesse nachgesagt. Da auch Jorginhos Vertrag 2023 ausläuft, könnte Chelsea noch einmal eine Ablösesumme kassieren. © getty 12/27 ROMELU LUKAKU: Im vergangenen Sommer kam der verlorene Sohn Lukaku für 120 Millionen Euro von Inter Mailand, doch der Transfer entpuppte sich als Missverständnis. © getty 13/27 Lukaku überzeugte sportlich nicht und verscherzte es sich zwischenzeitlich mit den Fans. Immerhin: Zuletzt bewies der Belgier aufsteigende Form. © getty 14/27 TIMO WERNER: Ein weiterer Offensivspieler, der den Klub verlassen könnte, ist Timo Werner. Der pfeilschnelle Angreifer kommt nicht wie erhofft zum Zug, als möglicher Abnehmer wurde Borussia Dortmund genannt. © getty 15/27 Diese Spur dürfte nach dem Wechsel von Karim Adeyemi zum BVB aber erkaltet sein. © getty 16/27 MÖGLICHE ZUGÄNGE - JULES KOUNDE: Sollte es in der Innenverteidigung wie erwartet zum großen Aderlass kommen, braucht Chelsea Ersatz. © getty 17/27 Ein Kandidat, der immer wieder gehandelt wurde, ist Kounde. Der französische Nationalspieler zeigt beim FC Sevilla starke Leistungen und ist in das Blickfeld einiger europäischer Topklubs gerückt. © getty 18/27 JOSKO GVARDIOL: Auch der Leipziger gehört zu den heißen Eisen in Chelseas Transferplanungen. Besonders Thomas Tuchel soll von ihm angetan sein. Bei RB steht Gvardiol aber noch bis 2026 unter Vertrag, ein Transfer dürfte eine teure Angelegenheit werden. © getty 19/27 PRESNEL KIMPEMBE: Nicht ganz so lange gebunden ist PSG-Verteidiger Kimpembe, er steht beim französischen Meister bis 2024 unter Vertrag. © getty 20/27 Der 26-Jährige stammt aus der PSG-Jugend und schaffte als einer der wenigen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs auch den Sprung zu den Profis. © getty 21/27 JOSE MARIA GIMENEZ: Und ein vierter Innenverteidiger, der für frischen Wind in der Defensive sorgen könnte, ist Atleticos Gimenez. © getty 22/27 Der 27 Jahre alte Uruguayer durchlief in den vergangenen Jahren die Defensivschule von Diego Simeone, was ihn per se schon interessant macht. Gimenez' Vertrag in Madrid läuft noch bis 2025. © getty 23/27 DECLAN RICE: Diese Ansage von West-Ham-Trainer David Moyes hatte gesessen. 150 Millionen Euro will er für Rice sehen. Das schreckt ab, könnte aber natürlich auch nur Taktik sein. © getty 24/27 Rice steht gerade in England bei vielen Klubs auf dem Zettel, auch Manchester City und Manchester United wurden bereits gehandelt. © getty 25/27 AURELIEN TCHOUAMENI: Real Madrid stieg für diesen Sommer aus dem Rennen um den Franzosen aus, das eröffnet anderen Klubs die Chance. Wie auch Rice könnte Tchouameni bei einem möglichen Abgang von Jorginho dessen Part im Mittelfeld übernehmen. © getty 26/27 MARC CUCURELLA: Die Schienenspieler auf den Außenbahnen sind in Tuchels System besonders wichtig. Auf der rechten Seite ist Reece James unumstritten, links aber gibt es Fragezeichen. © getty 27/27 Ben Chilwell fiel weite Teile der Saison mit einer schweren Knieverletzung aus, Marcos Alonso machte seine Sache gut, ist aber derzeit konkurrenzlos. Cucurella, der bei Brighton & Hove Albion eine tolle Saison spielt, könnte für Abhilfe sorgen.

FC Chelsea unter Boehly: Wie sieht es in Sachen Transfers aus?

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Boehly Chelsea so weiterführen wird, wie es Abramovich bisher getan hat. Da der russische Oligarch den Klub kaum gewinnorientiert führen musste, steckte er mehr als 1,9 Milliarden Euro seines persönlichen Vermögens in den Verein, um sicherzustellen, dass der Erfolg der Mannschaft gewährleistet ist.

Fortan muss Chelsea auf dem Transfermarkt vorsichtiger, klüger agieren. Angeblich will sich Boehly in Sachen Transfers am FC Liverpool orientieren. Die Reds haben es in die Premier-League-Spitze geschafft, indem Spieler verpflichtet wurden, die genau zur Spielphilosophie von Trainer Jürgen Klopp passen.

Während zu Beginn der Abramovich-Ära noch regelmäßig wilde Transfers getätigt wurden, ist die Strategie der Blues heute zwar viel ausgereifter. Fehlgriffe gab es aber auch zuletzt, etwa Romelu Lukaku. Der Belgier kam für eine Rekordsumme von 136 Millionen Euro an die Stamford Bridge, passte jedoch überhaupt nicht ins System von Coach Thomas Tuchel.

Neben der Frage, was mit Lukaku in diesem Sommer geschehen soll, ist man im Lager von Boehly über die vielen auslaufenden Verträge im Spielerkader besorgt. Antonio Rüdiger und Andreas Christensen haben dem Verein bereits mitgeteilt, dass sie in diesem Sommer ablösefrei gehen werden.

Nach Verkäufen einiger Spieler soll Tuchel ein Transferbudget von bis zu 200 Millionen Pfund zur Verfügung gestellt werden. Unbedingt gehalten werden sollen auf Wunsch der neuen Besitzer Mason Mount und Reece James. Bei beiden Spielern befürchtet man einen Wechselwunsch, da sie trotz ihres Talents nicht zu den Besserverdienern im Klub gehören.

Vor genau 10 Jahren! "Trauma dahoam": Das machen die Stars heute © imago images 1/31 Heute vor zehn Jahren, am 19. Mai 2012, kassierte der FC Bayern in der heimischen Allianz Arena eine der bittersten Niederlagen der Vereinsgeschichte. Trotz Führung im "Finale dahoam" gewann Chelsea den Pott. SPOX blickt zurück auf die damaligen Teams. © getty 2/31 TOR - MANUEL NEUER: Nur ein Jahr nach dem Finale dahoam gewann Neuer mit den Bayern die Champions League und das Triple, 2014 krönte er sich schließlich in Rio zum Weltmeister mit Deutschland. Gewann das Triple 2020 erneut. © getty 3/31 ABWEHR - PHILIPP LAHM: Der Kapitän führte die Bayern ein Jahr später erneut ins Finale und dieses Mal zum Sieg über den BVB in Wembley. Auch Lahm wurde Weltmeister und beendete die Karriere schließlich 2017 als achtmaliger Deutscher Meister. © getty 4/31 JEROME BOATENG: Der Innenverteidiger gewann zusammen mit Lahm und Neuer ein Jahr später das Triple und zwei Jahre darauf die WM in Rio. Gewann 2020 erneut das Triple und verließ Bayern 2021 Richtung Lyon. © getty 5/31 ANATOLY TYMOSHCHUK: Der Aushilfs-Innenverteidiger blieb bis zum Triple-Triumph 2013 bei den Bayern. Anschließend ging es zu Zenit St. Petersburg. Von 2015 bis 2017 ließ er die Karriere in Almaty ausklingen und ist nun Co-Trainer bei Zenit. © getty 6/31 DIEGO CONTENTO: Der Mann, der die Ecke zum Ausgleich verschuldete, wechselte 2014 zu Bordeaux und kehrte 2018 nach Deutschland zu Fortuna Düsseldorf zurück. Spielte bis 2021 noch ein Jahr für Sandhausen und ist nun vereinslos. © getty 7/31 MITTELFELD - BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Einer der Loser von München wurde ein Jahr später zum Helden von Wembley. "Schweini" machte sich schließlich untersterblich mit seiner Kampfesleistung in Rio gegen Argentinien. Spielte noch für United und Chicago. © getty 8/31 TONI KROOS: Kroos traute sich seinerzeit nicht zum Punkt und schaute 2013 beim Finale in Wembley verletzt zu. Anschließend ging es 2014 als Weltmeister zu Real Madrid, wo er 3 weitere CL-Titel in Serie gewann und 2022 wieder im Finale steht. © getty 9/31 ARJEN ROBBEN: Der tragische Held von München: Verschoss einen Elfer in der Verlängerung und wurde sogar ausgepfiffen. Ein Jahr später jedoch schoss er die Bayern in Wembley zum Titel. Beendete die Karriere als Vereinslegende 2019. © getty 10/31 THOMAS MÜLLER: Erzielte kurz vor Schluss das Führungstor für die Bayern, wurde anschließend gegen Van Buyten ausgewechselt. Gewann wie Neuer und Co. alles mit den Bayern und wurde 2014 Weltmeister. Nun 11-mal Meister und 2-mal CL-Sieger. © getty 11/31 FRANCK RIBERY: Machte in der 96. Minute für Olic Platz. 2013 dann einer der größten Helden mit seiner Vorlage auf Robben zum Siegtor. Anschließend Europas Fußballer des Jahres und neunmal Meister. Spielt seit 2019 in Italien. © getty 12/31 ANGRIFF - MARIO GOMEZ: Für Gomez war das Tor wie vernagelt trotz bester Chancen. Ein Jahr später beim Triumph in Wembley nur spät eingewechselt. Ging anschließend nach Florenz. Über Umwege 2018 zurück zum VfB, Karriereende 2020. Nun TV-Experte. © getty 13/31 EINWECHSELSPIELER - DANIEL VAN BUYTEN (87. für Müller): Der Belgier blieb bis 2014 in München und beendete dann seine Karriere. Von 2015 bis 2017 war er als Funktionär beim RSC Anderlecht tätig, nun Berater bei Standard Lüttich. © getty 14/31 IVICA OLIC (96. für Ribery): Olic verschoss den vierten Elfer und verließ den Klub anschließend Richtung Wolfsburg. Wechselte danach zum HSV und 2016 zu 1860 München, wo er 2017 die Karriere beendete. Ist heute Co-Trainer der kroatischen Nationalelf. © getty 15/31 TRAINER - JUPP HEYNCKES: Jupp, Jupp, Jupp gewann 2013 mit den Bayern das Triple und beendete dann seine Karriere. Kehrte 2017 nochmal bis Saisonende als Ersatz des entlassenen Ancelotti zurück und wurde nochmal Meister. © getty 16/31 Die Aufstellung des FC Bayern München. © getty 17/31 TOR - PETR CECH: Feierte in München seinen größten Triumph nach überragender Vorstellung. Wechselte 2015 dann zu Arsenal, wo er 2019 die Karriere beendete. Heute als Berater für Chelsea tätig. © getty 18/31 ABWEHR - JOSE BOSINGWA: Der Portugiese gewann mit Chelsea seinen zweiten CL-Titel nach seinem Triumph mit Porto auf Schalke. Wechselte anschließend zu QPR und schließlich zu Trabzonspor, wo er letztlich 2016 die Karriere beendete. © getty 19/31 GARY CAHILL: Cahill war erst im Januar 2012 zu den Blues gewechselt und wurde direkt zur festen Größe. 2019 ging es dann nach 2 Meistertiteln und 2 Europa-League-Erfolgen zu Crystal Palace. Seit 2021 bei Bournemouth aktiv. © getty 20/31 DAVID LUIZ: "And now: Goal" war die Ankündigung, die Drogba mit dem Ausgleich bestätigte. Luiz zeigte seherische Fähigkeiten und ging 2014 zu PSG. 2016 kehrte er zu den Blues zurück, ehe es 2019 zu Arsenal ging. Seit 2021 bei Flamengo aktiv. © getty 21/31 ASHLEY COLE: Traf im Elfmeterschießen zum 3:3 für die Blues. Cole ging 2014 zur Roma, dann zu LA Galaxy und von dort 2019 zu Derby County, wo er im Sommer Schluss machte. Gewann 3 Meisterschaften und siebenmal den FA Cup! © getty 22/31 MITTELFELD - FRANK LAMPARD: Lampard versenkte den dritten Elfer für Chelsea. Der Viza-Kapitän wechselte 2014 zu NY City FC und beendete dort letztlich 2017 die Karriere. Kehrte 2019 als Coach zu Chelsea zurück und trainiert nun Everton. © getty 23/31 JOHN OBI MIKEL: Bis 2017 spielte der Nigerianer für Chelsea. Anschließend ging es für zwei Jahre zu Tianjin Teda nach China. Wechselte 2019 zu Middlesbrough, dann zu Trabzonspor. Danach war er noch bei Stocke und Kuwait SC. Nun vereinslos. © getty 24/31 SALOMON KALOU: Legte 2012 ein sehenswertes Comeback hin. Er war lange Zeit verletzt, spielte keine große Rolle bei den Blues und stand dann auf wundersame Weise im Finale in der Startelf. Von 2014 bis in Berlin, danach noch ein Jahr bei Botafogo. © getty 25/31 JUAN MATA: Scheiterte mit dem ersten Elfer an Neuer, durfte danach dennoch jubeln. Jubeln durfte der Spanier generell sehr oft: Mit Spanien wurde er Welt- und Europameister. Spielt seit 2014 für United, sein Vertrag läuft aber im Juli 2022 aus. © getty 26/31 RYAN BERTRAND: Der Linksverteidiger lief überraschend von Anfang an auf im Finale. Wurde ab 2014 häufiger verliehen und wechselte schließlich 2015 fest zu Southampton. Seit 2021 spielt er für Leicester City. © getty 27/31 ANGRIFF - DIDIER DROGBA: Der Held des Abends im München! Drogba köpfte den Ausgleich in der 88. Minute und versenkte schließlich den letzten Elfer zum Sieg. Wechselte 2015 in die MLS und beendete in Nordamerika 2018 die Karriere. © getty 28/31 EINWECHSELSPIELER - FLORENT MALOUDA (73. für Bertrand): Der Franzose ging ab 2013 gewissermaßen auf Wanderschaft und wechselte sechsmal bis 2018 den Verein. Bei Differdingen in Luxemburg war dann Schluss. © getty 29/31 FERNANDO TORRES (84. für Kalou): Der CL-Titel war das, was dem Titelhamster noch fehlte. Zuvor gewann bereits die WM und EM und legte wenige Wochen nach dem CL-Triumph noch eine EM oben drauf. Spielte noch für Milan, Atletico und bis 2019 in Japan. © getty 30/31 TRAINER - ROBERTO DI MATTEO: Der unscheinbare Italiener ermauerte sich den Triumph von München, wurde aber schon im November darauf entlassen. Heuerte danach noch auf Schalke und bei Aston Villa an und ist derzeit vereinslos. © getty 31/31 Die Aufstellung des FC Chelsea.

Was passiert mit dem Umbau der Stamford Bridge?

Bereits 2019 hatte Boehly einen Versuch unternommen, den FC Chelsea zu kaufen. Sein Angebot in Höhe von 2,6 Milliarden Euro wurde von Roman Abramovich damals abgelehnt, obwohl der Russe mit dem Gedanken spielte, den Klub zu verkaufen. Grund waren zunehmende politische Spannungen zwischen Großbritannien und Russland in dessen Folge die britische Regierung dem Oligarchen das Visum für Investitionen der Stufe 1 entzogen hatte.

Zur selben Zeit wurde Chelseas ehrgeizige Sanierung der Stamford Bridge im Wert von 1,2 Milliarden Euro verworfen. Bei der Suche nach einem neuen Eigentümer waren etwaige Umbauarbeiten des Stadions fester Bestandteil der Gespräche.

Boehlys Gruppe hat einen der detailliertesten Sanierungsvorschläge vorgelegt und bereits mit mehreren Architekten wie Jane Marie Smith und David Hickey gesprochen, die an Abramovichs ursprünglichem Projekt beteiligt waren.