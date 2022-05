Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: FA-Cup-Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker

In England wird heute Abend das Finale im FA Cup ausgetragen, dabei duellieren sich der FC Chelsea und der FC Liverpool. SPOX erklärt: So erlebt Ihr den Kracher im Endspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker.

Das dürfte spannend werden: Der FC Chelsea und der FC Liverpool nehmen es im Finale des FA Cup 2022 miteinander auf. Das Kräftemessen findet auf neutralem Boden im Londoner Wembley statt, zur Sache geht es am heutigen Samstag, den 14. Mai ab 17.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Ob das Spiel diesmal nach 90 Minuten entschieden sein wird? Ende Februar hatten sich die Mannschaften der deutschen Trainer Thomas Tuchel und Jürgen Klopp an Ort und Stelle bereits im Endspiel des Carabao Cup gegenübergestanden, erst das Elfmeterschießen klärte über Gewinner und Verlierer auf. Zuvor war kein Tor gefallen. Die Reds, die nun auch noch im Finale der Champions League stehen und am 28. Mai in Paris gegen Real Madrid antreten, setzten sich letztlich vom Punkt aus durch.

Im Vorfeld des Wiedersehens klärt SPOX Euch im Folgenden darüber auf, wie Ihr heute via TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

© getty Ende Februar gewann Liverpool das League-Cup-Finale gegen Chelsea nach Elfmeterschießen.

Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: FA-Cup-Finale heute live im TV und Livestream

DAZN besitzt auch in der Saison 2021/22 die Übertragungsrechte am FA Cup. Deshalb ist der Streamingdienst auch der einzige Anbieter, bei dem Ihr das Duell Chelsea gegen Liverpool verfolgen könnt. Eine Ausstrahlung im klassischen Fernsehen wird es nicht geben. Die Vorberichte für das Halbfinal-Hinspiel gehen um 17.25 Uhr los. Kommentieren wird Uli Hebel, als Experte steht ihm Seb Kneißl zur Seite.

Der FA Cup ist bei weitem noch nicht alles, was DAZN anbietet. Zusätzlich werden auch die Primera Division, Ligue 1, Serie A, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und der Großteil der Champions League übertragen. Aber auch andere Sportarten dürfen nicht fehlen. Seid Ihr Fans folgender Sportarten, ist DAZN genau das Richtige für Euch: Darts, Tennis, Handball, US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Radsport, UFC, Wrestling, Boxen, Rugby und Wintersport.

Um das breite DAZN-Angebot nutzen zu können, braucht Ihr ein Abonnement, das pro Monat 29,99 Euro kostet. Das Jahresabo kostet 274,99 Euro, dieses könnt Ihr auch in monatlichen Raten à 24,99 Euro zahlen.

Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: FA-Cup-Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: FA-Cup-Finale heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt zum Finale im FA Cup nicht im Livestream einschalten? Kein Problem, dann tut es doch gerne hier bei SPOX. Es steht Euch nämlich ein Liveticker bereit, der umgehend über alles Wichtige informiert, was sich im Wembley tut.

Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: FA-Cup-Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Chelsea - FC Liverpool

FC Chelsea - FC Liverpool Wettbewerb: FA Cup

FA Cup Runde: Finale

Finale Datum: 14. Mai 2022

14. Mai 2022 Anstoß: 17.45 Uhr

17.45 Uhr Ort: Wembley Stadion, London

Wembley Stadion, London TV: -

- Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

FA Cup: Die Gewinner der vergangenen Jahre