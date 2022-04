Harry Kane: "Ich verbringe mehr Zeit mit Son als mit meiner Frau"

Harry Kane und Heung-Min Son gelten bei Tottenham Hotspur als das beste Angriffsduo der Geschichte. Sie verstehen sich so gut, dass Kane Son inzwischen öfter sieht als seine Frau.

Es ist eine glückliche Fügung, dass Harry Kane und Heung-Min Son gemeinsam bei Tottenham Hotspur auf Torejagd gehen. Inzwischen sind sie in dieser Spielzeit schon bei gemeinsamen 40 Toren, an denen sie beteiligt waren. Der Rekord lag bisher bei Didier Drogba und Frank Lampard, die jahrelang beim FC Chelsea ein tolles Duo abgaben.

Auch den Premier-League-Rekord der gemeinsamen Torbeteiligungen in einer Saison haben sie längst geknackt. In der aktuellen Saison stehen sie bei 14 Toren. Für die vorherigen Bestmarke zeichneten sich Alan Shearer und Chris Sutton mit 13 Toren in der Saison 1994/95 verantwortlich.

Über das besonders gute Verhältnis mit seinem Sturmpartner sprach Harry Kane nach dem 4:0 der Spurs gegen Aston Villa beim französischen Sender Canal+.

Auf die Frage, ob seine Frau eifersüchtig auf die Beziehung zu seinem Stürmerkollegen ist, antwortete Kane: "Vielleicht. Sie hat nichts gesagt, aber ich bin sicher, dass sie es sein könnte. Um ehrlich zu sein, verbringe ich im Moment wahrscheinlich mehr Zeit mit Son als mit meiner Frau. Aber ja, wir haben eine tolle Beziehung abseits des Platzes und ich denke, das zeigt sich auch auf dem Platz."