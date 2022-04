Top-Spiel in der Premier League. Manchester City empfängt den FC Liverpool. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker gibt es hier.

Fällt heute die Entscheidung im Titelrennen der Premier League? Die beiden Top-Teams dieser Saison, Manchester City und der FC Liverpool stehen sich im direkten Duell gegenüber.

Die beiden Klubs haben aktuell 30 Partien in der englischen Liga ausgetragen. Mit 72 gesammelten Punkten liegt das Team von Trainer Pep Guardiola nur einen Zähler vor den Reds.

Mit einem Sieg könnten Jürgen Klopp und Co. also an die Tabellenspitze springen, bei einer Niederlage dürfte die Verteidigung der Meisterschaft von ManCity nahezu sicher sein.

Im folgenden Artikel bekommt Ihr die wichtigsten Informationen zum Spiel sowohl zur Übertragung im TV und Livestream als auch zum Liveticker und den voraussichtlichen Aufstellungen.

Manchester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Premier League

Runde: 32. Spieltag

32. Spieltag Datum: 10. April 2022

Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Etihad Stadium (Manchester)

Etihad Stadium (Manchester) Übertragung: Sky

Manchester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV der Partie Manchester City gegen den FC Liverpool wird es in Deutschland nicht geben. Grund dafür ist, dass der Pay-TV-Sender Sky die Rechte an der Premier League hält.

Manchester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im Pay-TV

Sky geht ab 16.30 Uhr bei Sky Sport UHD auf Sendung und berichtet von der Partie. Als Kommentar wird Florian Schmidt-Sommerfeldt fungieren. Kunden des Sky Sport Pakets können mit ihrem Sky Q Receiver auf die Übertragung zugreifen. Ein Jahres-Abo für das Paket kostet 20 Euro monatlich.

Manchester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im Livestream

Alle Abonnenten haben zudem die Möglichkeit, das Spiel via SkyGo zu verfolgen. Darüber hinaus gibt es das Sky Ticket, mit den alle Nicht-Kunden ebenfalls den kostenpflichtigen Livestream abrufen können.

Das Sky Ticket ist monatlich kündbar. Beispielsweise könnt Ihr den Supersport-Tarif wählen und habt für 29,99 Euro Zugriff auf die Premier League, Formel 1, Golf-Highlights, den DFB-Pokal sowie die Bundesliga.

Manchester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Vergangene zehn Duelle

In der Premier League wartet Liverpool seit vier Spielen auf einen Sieg im direkten Duell. In der Hinrunde trennte man sich mit 2:2. In der vergangenen Saison setzte es zuhause zudem ein 1:4.

Saison Wettbewerb Runde Ort Datum Ergebnis 21/22 Premier League 7 Liverpool 03.10.2021 2:2 20/21 Premier League 23 Liverpool 07.02.2021 1:4 20/21 Premier League 8 Manchester 08.11.2020 1:1 19/20 Premier League 32 Manchester 02.07.2020 4:0 19/20 Premier League 12 Liverpool 10.11.2019 3:1 19/20 Community Shield Finale London 04.08.2019 5:6 n.E. 18/19 Premier League 21 Manchester 03.01.2019 2:1 18/19 Premier League 8 Liverpool 07.10.2018 0:0 17/18 Champions League Viertelfinale - Rückspiele Manchester 10.04.2018 1:2 17/18 Champions League Viertelfinale - Hinspiele Liverpool 04.04.2018 3:0

© getty Jürgen Klopp und Pep Guardiola stehen sich am Sonntag in der Premier League gegenüber.

Manchester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf die TV-Übertragung oder den Livestream? Kein Problem, SPOX schafft Abhilfe: wir tickern das Top-Spiel der Premier League ausführlich für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker Manchester City vs. Liverpool.

Manchester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - voraussichtliche Aufstellungen

Bei Manchester City fehlt weiterhin der verletzte Ruben Dias. Im Abwehrzentrum werden daher John Stones und Aymeric Laporte erwartet. Auf der Linksverteidiger-Position dürfte Oleksandr Zinchenko in der Startelf stehen, nachdem unter der Woche in der Champions League gegen Atletico Madrid Nathan Ake diese Position bekleidet hatte.

Liverpools Coach Jürgen Klopp kann dagegen aus dem Vollen schöpfen. Jordan Henderson und Diogo Jota dürften im Gegensatz zum 2:1-Sieg gegen Benfica am Dienstag in die Anfangsformation zurückkehren.

Manchester City: Ederson - Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko - de Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, Silva, Grealish

Ederson - Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko - de Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, Silva, Grealish FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Konate, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Mane, Jota, Salah

© getty Ruben Dias fehlt Manchester City verletzt.

