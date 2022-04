Wegen der Erfolge des FC Liverpool haben die Reds-Anhänger mit "I'm so glad" einen neuen Song auf Trainer Jürgen Klopp gedichtet. Text, Melodie, Bedeutung - SPOX liefert Euch Infos zum Fan-Song.

Jürgen Klopp darf sich bereits seit Oktober 2015 Trainer des FC Liverpool nennen. In den fast sieben Jahren, die der Deutsche in Liverpool an der Seitenlinie verbracht hat, folgte ein Erfolg auf den anderen. Mit den Reds gewann der 54-Jährige in der Saison 2018/19 die Champions League, die Spielzeit darauf dann den lang ersehnten 19. Meistertitel der Vereinsgeschichte. League Cup und UEFA Supercup stehen ebenfalls bereits in seinem Trophäenschrank.

In der aktuellen Saison haben Klopp und Liverpool sogar noch die Chance, alle möglichen Titel zu gewinnen. In der Champions League steht man im Halbfinale, wo der Gegner FC Villarreal heißt, im FA Cup sogar bereits im Finale (Gegner ist der FC Chelsea). In der Premier League liefern sich die Reds aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Titelverteidiger Manchester City. Sieben Runden vor Schluss trennt die beiden Topteams nur einen Punkt, City führt vor Liverpool. Außerdem wurde Klopp als Trainer des LFC gleich zweimal zum Weltclubtrainer des Jahres ernannt.

Wegen all der Erfolge und Trophäen ist es nicht verwunderlich, dass Klopp bei den Liverpool-Fans ein hohes Maß an Beliebtheit genießt. Wie beliebt der gebürtige Stuttgarter ist, ist unter anderem auch an den Fangesängen der Reds-Anhänger zu erkennen.

© getty Jürgen Klopp und seine Reds kämpfen noch um die englische Meisterschaft, den FA Cup und um den Henkelpott.

Jürgen Klopp: Song für den Trainer des FC Liverpool - Text, Melodie, Bedeutung

Der neueste Fan-Song, den die Massen auf den Rängen singen, trägt den Namen "I'm so glad" und verwendet die Melodie des berühmten Beatles-Liedes "I Feel Fine". So lautet der Text:

"I'm so glad that Jurgen is a Red.

I'm so glad he delivered what he said.

Jurgen said to me, you know. We'll win the Premier League, you know. He said so.

I'm in love with him and I feel fine."

auf Deutsch übersetzt:

"Ich bin so froh, dass Jürgen ein Roter ist. Ich bin so froh, dass er geliefert hat, was er gesagt hat. Jürgen sagte zu mir, weißt du. Wir werden die Premier League gewinnen, wissen Sie. Er sagte es. Ich bin in ihn verliebt und fühle mich gut."

Eine tiefe Bedeutung hat der Song nicht. Es dient hauptsächlich als Zeichen der Wertschätzung für einen der erfolgreichsten Coaches der Klubgeschichte. Deshalb wird "I Feel Fine" bestimmt auch im Saisonendspurt im heimischen Anfield Stadium, aber auch bei Auswärtsspielen lautstark zu hören sein.

Jürgen Klopp: Seine Trainerkarriere im Überblick