FC Chelsea: Drei-Milliarden-Angebot aus Saudi-Arabien - Blues kämpfen um Ticketverkauf

Die Saudi Media Group soll ein Angebot über 2,7 Milliarden Pfund (rund 3,2 Milliarden Euro) für die Übernahme des FC Chelsea abgegeben haben. Zudem sind Premierminister Boris Johnson die Gesänge der Blues-Fans für Vereinsbesitzer Roman Abramovich nach der Aufnahme des russischen Oligarchen auf die Sanktionsliste der britischen Regierung ein Dorn im Auge.

Wie der britische Journalist Ben Jacobs, der für CBS Sports Golazo arbeitet, berichtet, sei Mohamed Alkhereiji, der Chef der Organisation, großer Chelsea-Fan und leite ein privates Konsortium. Es gebe keine direkten Verbindungen zur Regierung.

Bei der Suche nach Unterstützung soll er Hilfe von Mohammed bin Khalid Al Saud bekommen, der Vorsitzender der Saudi Telecom Company (STC) ist - allerdings keine finanzielle Hilfe. STC ist wiederum Eigentum des Staats in Saudi-Arabien.

Interessant ist zudem, dass der saudi-arabische Staatsfonds PIF (Eigentümer von Newcastle) dort immer noch Anteile hat, obwohl sie im Dezember welche verkauft hatten. STC könne demnach nicht ohne erhebliche Probleme Teil eines Zusammenschlusses für den Kauf Chelseas sein.

Derweil forderte ein Sprecher des englischen Regierungschefs Johnson den sofortigen Verzicht auf jede Form der Anerkennung für den mutmaßlichen Freund des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin. Unterdessen laufen an der Stamford Bridge die Bemühungen um eine Sondererlaubnis für den Verkauf von Eintrittskarten auf Hochtouren.

Abramovich-Rückzug mit Folgen? Das ist Chelseas Gehaltsliste © getty 1/27 Besitzer Roman Abramovich zieht sich aus dem "operativen Geschäft" des FC Chelsea zurück. Verkauft ist der Klub (noch) nicht. Die Zukunft ist unklar. Abramovich investierte in fast 20 Jahren über zwei Milliarden Euro in die Blues. © imago images 2/27 Bei einem Verkauf wäre zumindest unklar, inwieweit die hohen Gehälter der Superstars weiter bezahlt werden können. Schließlich investiert Chelsea 2021 Schätzungen der Sport-Datenbank "Spotrac" zufolge insgesamt 194,6 Millionen Euro in Spielergehälter. © imago images 3/27 Wer verdient jährlich am meisten (ohne Boni) und wo reihen sich die deutschen Stars ein? SPOX gibt einen Überblick über die Spitzenverdiener beim FC Chelsea (Quelle: Spotrac). © imago images 4/27 PLATZ 24 - CHARLY MUSONDA | Angriff | 25 Jahre | 2,18 Millionen Pfund © getty 5/27 PLATZ 23 - EDOUARD MENDY | Tor | 30 Jahre | 2,7 Millionen Pfund © getty 6/27 PLATZ 22 - REECE JAMES | Abwehr | 22 Jahre | 3,0 Millionen Pfund © imago images 7/27 PLATZ 21 - RUBEN LOFTUS-CHEEK | Mittelfeld | 26 Jahre | 3,1 Millionen Pfund © getty 8/27 PLATZ 20 - ANDREAS CHRISTENSEN | Abwehr | 25 Jahre | 4,16 Millionen Pfund © getty 9/27 PLATZ 19 - MASON MOUNT | Mittelfeld | 23 Jahre | 4,6 Millionen Pfund © getty 10/27 PLATZ 18 - ROSS BARKLEY | Mittelfeld | 28 Jahre | 5,0 Millionen Pfund © getty 11/27 PLATZ 15 - HAKIM ZIYECH | Angriff | 28 Jahre | 5,2 Millionen Pfund © getty 12/27 PLATZ 15 - ANTONIO RÜDIGER | Abwehr | 28 Jahre | 5,2 Millionen Pfund © getty 13/27 PLATZ 15 - MARCOS ALONSO | Abwehr | 31 Jahre | 5,2 Millionen Pfund © getty 14/27 PLATZ 14 - THIAGO SILVA | Abwehr | 37 Jahre | 5,46 Millionen Pfund © getty 15/27 PLATZ 13 - JORGINHO | Mittelfeld | 30 Jahre | 5,72 Millionen Pfund © getty 16/27 PLATZ 11 - MALANG SARR | Innenverteidiger | 23 Jahre | 6,24 Millionen Pfund © getty 17/27 PLATZ 11 - CALLUM HUDSON-ODOI | Angriff | 21 Jahre | 6,24 Millionen Pfund © getty 18/27 PLATZ 7 - CHRISTIAN PULISIC | Angriff | 23 Jahre | 7,8 Millionen Pfund © getty 19/27 PLATZ 7 - MATEO KOVACIC | Mittelfeld | 27 Jahre | 7,8 Millionen Pfund © getty 20/27 PLATZ 7 - KAI HAVERTZ | Mittelfeld | 22 Jahre | 7,8 Millionen Pfund © getty 21/27 PLATZ 7 - CESAR AZPILICUETA | Abwehr | 32 Jahre | 7,8 Millionen Pfund © getty 22/27 PLATZ 6 - KEPA ARRIZABALAGA | Tor | 27 Jahre | 8,06 Millionen Pfund © getty 23/27 PLATZ 5 - BEN CHILWELL | Abwehr | 25 Jahre | 9,88 Millionen Pfund © getty 24/27 PLATZ 4 - SAUL NIGUEZ | Mittelfeld | 26 Jahre | 10,31 Millionen Pfund © getty 25/27 PLATZ 3 - TIMO WERNER | Angriff | 25 Jahre | 14,14 Millionen Pfund © getty 26/27 PLATZ 2 - N'GOLO KANTE | Mittelfeld | 30 Jahre | 15,08 Millionen Pfund © getty 27/27 PLATZ 1 - ROMELU LUKAKU | Angriff | 28 Jahre | 16,9 Millionen Pfund

FC Chelsea: Ehrerbietungen für Abramovich

"Es ist Zeit, dass das aufhört. Wir erkennen die starken Gefühle der Menschen für ihren Verein an, aber das entschuldigt kein Verhalten, das momentan vollkommen unangemessen ist. Ich denke, die Menschen können ihre Leidenschaft und Unterstützung für ihren Klub auch zeigen, ohne auf solche Dinge zurückzugreifen", erklärte Johnsons Sprecher zu Wochenbeginn.

Downing Street reagierte auf die wiederholten Ehrerbietungen für Abramovich bei Chelseas Auftritten seit der Bekanntgabe der Sanktionen gegen den Oligarchen und auch Chelsea. Sowohl am vergangenen Donnerstag beim Spiel der Mannschaft des deutschen Teammanagers Thomas Tuchel bei Norwich City (3:1) als auch am vergangenen Sonntag beim 1:0-Erfolg des Teams der deutschen Nationalspieler Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Timo Werner hatten die Fans in Sprechchören lautstark Abramovichs Namen skandiert.

Die Mahnung der britischen Regierung an Chelseas Anhänger könnte mehr als nur Unverständnis zum Ausdruck bringen. Der Verein ist für einen angestrebten Verkauf an einen neuen Besitzer und damit die Sicherstellung seiner Existenz auch noch auf absolutem Spitzenniveau weitgehend auf Wohlwollen der Regierung angewiesen. Nur durch eine weitere Lockerung der Sonderlizenz für die Fortführung des laufenden Spielbetriebs kann ein entsprechender Deal erfolgen. Laut Angaben von Johnsons Sprecher am Montag hat der Verein bislang noch keinen Antrag auf mildere Einschränkungen gestellt.

Chelsea bemüht sich um Verkauf von Eintrittskarten

Der Verein teilte allerdings fast gleichzeitig mit, sich in täglichen Konferenzen um eine Erlaubnis zum Verkauf von Eintrittskarten aller Art zu bemühen. Derzeit ist Chelsea das Ticketing zur Verhinderung neuer Einnahmen für Abramovich untersagt. Zur Wahrung eines fairen Wettbewerbs stünden außerdem auch die Premier League und der nationale Verband FA mit Regierungsstellen in Kontakt.

Die Sanktionen gegen Abramovich bedeuten für die Blues ohnehin schon erhebliche Schwierigkeiten. Chelsea darf derzeit keine Spieler verpflichten oder Verträge verlängern, auch der Verkauf von Eintrittskarten und Merchandising-Artikeln ist untersagt. Kosten für Reisen zu Auswärtsspielen unterliegen einer sehr niedrigen Grenze.