Manchester United: Wie geht es weiter mit Cristiano Ronaldo und Ralf Rangnick?

Aus in der Königsklasse, schlechte Position im Kampf um die Champions-League-Plätze: Bei Manchester United läuft es nicht nach Plan. Die Zukunft von Cristiano Ronaldo und Ralf Rangnick ist ungewiss. SPOX und GOAL haben Informationen zum aktuellen Stand.

Nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Atletico Madrid versuchte Cristiano Ronaldo gar nicht erst, seine Wut zu verstecken. Demonstrativ kopfschüttelnd stapfte der Superstar von Manchester United vom Rasen des Old Trafford. Seine Rückkehr zu den Red Devils hatte sich CR7 anders vorgestellt.

Raus im Achtelfinale der Königsklasse, die Titelambitionen in der Premier League konnte man schon nach den ersten Wochen der Saison begraben. Ein Platz in den Top vier und damit die Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison scheint immer unrealistischer.

Wie geht es weiter mit Cristiano Ronaldo? Sein Vertrag in Manchester läuft eigentlich noch bis 2023, doch der Portugiese wirkt frustriert.

Ronaldo: Kein Manchester United ohne Champions League

Nach Informationen von SPOX und GOAL ist es unwahrscheinlich, dass er im Verein bleibt, sollte er in der nächsten Saison nicht in der Champions League spielen können. Champions League ohne Mr. Champions League? Für Ronaldo ist das unvorstellbar.

Nach dem 1:0-Sieg des FC Arsenal am Samstag bei Aston Villa liegen die Gunners jetzt schon mit vier Punkten Vorsprung auf United auf Platz vier - und haben sogar noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Zudem wirkt die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta gefestigter und scheint eine klare Spielidee zu haben. Anders als United, wo es immer noch den Anschein macht, als wüsste man nicht, wie man Ronaldos Qualitäten am Besten für sich einsetzen kann.

Aus dem Umfeld von Manchester United ist zu hören: Ronaldos Einfluss auf dem Trainingsplatz und auf die Mitspieler wird größtenteils positiv gesehen. Viele Spieler haben auch öffentlich darüber gesprochen, wieviel sie vom 37-Jährigen gelernt hätten. Im Spiel mussten sie ihren Stil aber an Ronaldos Bedürfnisse anpassen, was zu vielen Diskussionen darüber geführt hat, ob es überhaupt richtig war, dass er zurückkehrte.

Ralf Rangnick: Zu wenig Erfolg für den Trainerjob bei ManUtd

Ronaldo bestmöglich in das System von ManUnited zu integrieren, wäre vor allem die Hauptaufgabe von Trainer Ralf Rangnick gewesen. Wie die Zukunft des Deutschen aussieht, ist ebenfalls noch in der Schwebe.

Vereinbart war ursprünglich, dass Rangnick nach der Saison nur noch als Berater im Hintergrund tätig sein soll. Der 63-Jährige ließ jedoch ziemlich schnell durchblicken, dass er bei erfolgreichem Abschneiden auch gerne weiter als Trainer arbeiten würde.

Er selbst und auch die Verantwortlichen hatten wohl darauf gehofft, dass der "Fußball-Professor" als Interimscoach dem Team schneller sein System einimpfen kann. Doch in der Kürze der Zeit war das nicht möglich, was Rangnick zuletzt selbst zugab.

Es sei gar nicht darum gegangen, "meine Art Fußball auf Teufel komm raus umzusetzen", gestand er vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atletico bei Amazon Prime Video ein. In erster Linie sei es wichtig gewesen, "erfolgreich zu sein und möglichst viele Punkte zu holen". Im Moment sieht es aber auch nicht so aus, als würden die Punkte am Ende für die so wichtige Champions-League-Qualifikation reichen.

Es deutet also wenig darauf hin, dass Rangnick in der nächsten Saison weiter auf der Trainerbank sitzen wird.

Rangnick-Wegbegleiter und Ex-Bayern-Coach: Die Trainerkandidaten der Red Devils © imago images 1/17 Manchester United sucht einen neuen Trainer für die kommende Saison. Es gibt viele Gerüchte, aber die Kandidatenliste dürfte überschaubar sein. Auffällig: Viele Trainer mit Bayern-Bezug werden genannt - sogar Julian Nagelsmann. SPOX macht den Check. © getty 2/17 Neun Jahre ist es her, seit Sir Alex Ferguson Manchester United verlassen hat. Einen glücklichen Nachfolger gab es bisher noch nicht. Ob David Moyes, Louis van Gaal oder Jose Mourinho – sie alle scheiterten mehr oder weniger an den Erwartungen. © getty 3/17 Seit dem 29. November 2021 ist Ralf Rangnick als Nachfolger von Ole Gunnar Solskjaer im Amt. Bis Saisonende - danach soll er als Berater tätig werden und ist auch in die Nachfolge-Lösung eingebunden. Doch wer könnte es machen? Die Kandidaten... © getty 4/17 MAURICIO POCHETTINO: Der Argentinier ist seit seiner Zeit in Tottenham anerkannt in der Premier League - und auch bei Manchester United hoch im Kurs. Für einen Wechsel spricht seine Lust auf eine Rückkehr nach England. Seine Familie lebt in London. © getty 5/17 Gegen "Poch" spricht, dass er bei PSG unter Vertrag steht und Sportchef Leonardo erst kürzlich eine öffentliche Absage erteilte. Aber in Paris hat das nichts zu bedeuten, zumal auch Pochettino nicht wirklich glücklich ist. © getty 6/17 Bei PSG soll er Probleme mit der schwierigen Umkleidekabine haben. Doch ihm sei gesagt, dass sie in Manchester nicht wirklich einfacher ist. Viele unzufriedene Spieler, die die großen Erwartungen nicht erfüllen. Und noch ein Cristiano Ronaldo. © getty 7/17 ERIK TEN HAG: Der 52 Jahre alte Niederländer gilt als Kandidat von Ralf Rangnick, der den früheren Trainer der Amateure des FC Bayern seit jeher schätzt. Ten Hag hat bei Ajax Amsterdam unter Beweis gestellt, dass er etwas entstehen lassen kann. © getty 8/17 Allerdings hat er auch noch kein kompliziertes Gebilde wie United trainiert und da ist die Frage, wie er damit zurechtkommt, wenn es intern und extern wieder Unruhe gibt. 38 Prozent der User im letzten SPOX-Voting sind sich indes sicher: Ten Hag macht‘s! © getty 9/17 LUIS ENRIQUE: Überraschenderweise gilt der spanische Nationaltrainer als einer der Top-Kandidaten. Er vereint vieles, was man sich bei United wünscht: einen spektakulären Spielstil, Erfahrung mit jungen und erfahrenen Spielern, ein hohes Standing. © getty 10/17 Allerdings wird Enrique sicher nicht seinen Spanien-Job vor der WM 2022, die bekanntlich im Winter stattfindet, aufgeben und wäre daher erst nach Weihnachten zu haben. Wenn überhaupt. Bis dahin müsste also eine Interimslösung her. © getty 11/17 RALF RANGNICK: Sollte man sich für Luis Enrique entscheiden, könnte Rangnick eventuell bis Dezember noch weitermachen, um dann das Feld an den Spanier zu übergeben. Oder aber... © getty 12/17 ...Rangnick übernimmt seine eigene Nachfolge, wenn kein geeigneter Kandidat gefunden wird. Es wäre für Rangnick nichts Neues. 2018/19 trat er als Sportdirektor die Nachfolge von Ralph Hasenhüttl in Leipzig an, weil er keinen besseren Trainer fand. © getty 13/17 RALPH HASENHÜTTL: Der Southampton-Coach soll laut Mirror-Informationen zum Kandidatenkreis gehören. Er und Rangnick kennen sich aus gemeinsamen Leipziger Zeiten. Problem: Eigentlich wollte Hasenhüttl nach Vertragsende (2024) Schluss machen. © getty 14/17 Die Rangnick-Nachfolge trat JULIAN NAGELSMANN an. Nun schon wieder? Laut ESPN werde Nagelsmann von United-Geschäftsführer Richard Arnold und der Glazer-Familie beim Erstellen der Kandidatenliste in Betracht gezogen. © getty 15/17 Doch das scheint fast unmöglich: Für Nagelsmann gibt es keinen Grund, den FCB zu verlassen. Und die Münchner werden über einen Trainer, der 25 Millionen Euro gekostet hat und eine Ära prägen soll, keine Verhandlungen führen. © getty 16/17 CARLO ANCELOTTI: Auch bei den Bayern war der Italiener und auch er wurde zuletzt einige Male genannt. Bei Real Madrid ist er recht erfolgreich, doch ein frühes Aus in der Champions League könnte viel verändern. In England ist Ancelotti äußerst anerkannt. © getty 17/17 ZINEDINE ZIDANE: Der dreimalige Champions-League-Sieger wäre frei verfügbar - für ihn müsste Manchester United keine Ablöse bezahlen. Der frühere Weltklassespieler wird auch bei PSG gehandelt, ist dort die Wunschlösung der Klub-Anhänger.

Neuer Trainer für Manchester United: Wird es ein Deutscher?

Nach Informationen von SPOX und GOAL treibt der Verein die Suche nach einem neuen Trainer in der jetzigen Spielpause voran und hofft, noch vor Ende der Saison eine Einigung zu erzielen.

Top-Kandidaten sind Ajax-Coach Erik ten Hag und Mauricio Pochettino, bei dem es in Paris derzeit nicht rund läuft. Der Argentinier würde gerne wieder in der Premier League arbeiten und stand schon früher auf dem Zettel bei Manchester United.

Oder versuchen es die Bosse der Red Devils nach Rangnick noch einmal mit einem anderen Deutschen? Die Situation von Thomas Tuchel beim FC Chelsea wird genau beobachtet, auch wenn die Verantwortlichen aktuell nicht davon ausgehen, Tuchel aus London loseisen zu können.

Trotz der Schwierigkeiten bei Chelsea nach dem Abramowitsch-Aus zeigte sich Tuchel zuletzt äußerst loyal. Sollte sich seine Situation mit einem neuen Chelsea-Eigentümer doch noch ändern, hat United-Berater Rangnick als sein alter Förderer aber zumindest sicher noch Tuchels Telefonnummer.