Premier League: Havertz trifft doppelt bei Chelsea-Sieg - Niederlage für Marsch bei Leeds-Debüt

Angeführt von Doppelpacker Kai Havertz haben Teammanager Thomas Tuchel und der FC Chelsea in der Premier League weiter Kurs auf die Champions League gehalten. Mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf gewann der Klub-Weltmeister bei Abstiegskandidat FC Burnley mit 4:0 (0:0).

Havertz (52./55.) sorgte mit seinem Doppelschlag für die Vorentscheidung. Reece James (47.) hatte beim dritten Ligasieg in Folge die Führung erzielt. Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (69.) setzte den Schlusspunkt. Timo Werner wurde in der 78. Minute eingewechselt

Zuvor hatte der ehemalige Leipzig-Trainer Jesse Marsch bei seinem Debüt als Coach von Leeds United eine Niederlage kassiert. Der 48-Jährige unterlag mit Leeds bei Leicester City mit 0:1 (0:0). Dadurch verpasste es Leeds, sich im Tabellenkeller ein wenig Luft zu verschaffen. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur einen Punkt. Harvey Barnes (67.) traf für die Foxes.

Marsch hatte am Montag die Nachfolge des am Sonntag gefeuerten Argentiniers Marcelo Bielsa angetreten. Marsch Vertrag läuft bis Sommer 2025. Am 5. Dezember war der US-Amerikaner bei RB Leipzig freigestellt worden.

Premier League: Die aktuelle Tabelle