Klopp vor Liverpool-Abschied? "Das ist der Plan"

Jürgen Klopp hat sich zu seiner Zukunft beim FC Liverpool geäußert und einen Abschied nicht ausgeschlossen. Schon in der Vergangenheit hatte der Trainer mehrfach angedeutet, dass seine Ära bei den Reds bald vorbei sein könnte.

Jetzt hat der 54-Jährige erneut über seine Zukunft gesprochen. "Der Plan ist immer noch derselbe, es hat sich eigentlich nichts geändert", sagte der zweimalige Welttrainer: "Vielleicht werde ich 2023 entlassen, wer weiß, aber wenn ich mich 2024 entscheide, zu gehen, hat das nichts mit der Qualität der Mannschaft zu tun."

Aktuell steht der FC Liverpool auf dem zweiten Tabellenplatz in der Premier League, aber Klopp hat vor allem die langfristige Entwicklung des Klubs im Blick: "Alles, was wir tun, ist langfristig. Dieser Verein muss besser sein, wenn ich nicht mehr hier bin. Das ist der Plan." Es sei deshalb nicht so wichtig, wie lange er bliebe, es sei wichtiger, "was wir bis dahin tun."

Seit 2015 steht Klopp an der Seitenlinie der Reds. Der Vertrag des ehemaligen BVB-Trainers läuft 2024 aus.