Premier League: Rashford rettet ManUnited - Drohne unterbricht Brentford-Spiel

Teammanager Ralf Rangnick hat mit Manchester United einen wichtigen Last-Minute-Sieg eingefahren.

Ab 18.30 Uhr trifft Tabellenführer Manchester City auswärts auf den FC Southampton und Trainer Ralph Hasenhüttl (hier im Liveticker).

Durch einen Treffer des eingewechselten Marcus Rashford in der dritten Minute der Nachspielzeit gewannen die Red Devils 1:0 (0:0) gegen West Ham United. Damit sprang der englische Rekordmeister in der Tabelle an West Ham vorbei.

Nach Vorlage von Edinson Cavani ließ Rashford Manchester spät jubeln: Einen feinen Pass des Uruguayers musste der Engländer den Ball am Fünfmeterraum freistehend nur noch über die Linie drücken.

Zuvor hatte sich Manchester gegen die defensivstarken Gäste von Beginn an schwer getan und sich keine klaren Torchancen erarbeitet. Erst nach der Pause nahm die Partie an Fahrt auf, beide Teams vergaben gute Möglichkeiten.

Premier League: Drohne unterbricht Brentford-Spiel

Kuriose Spielunterbrechung in der Premier League: Die Partie zwischen dem FC Brentford und den Wolverhampton Wanderers wurde am Samstagnachmittag nach rund einer halben Stunde Spielzeit beim Stand von 0:0 aufgrund einer Drohne über dem Spielfeld unterbrochen. Warum das Flugobjekt über dem Stadion kreiste, blieb zunächst unklar.

Schiedsrichter Peter Bankers rief beide Teams in die Kabine, nach einer insgesamt 26-minütigen Pause wurde die erste Halbzeit mit einer 19-minütigen Nachspielzeit fortgesetzt. Bereits zuvor war das Spiel nach einem Zusammenprall zwischen Brentfords Mathias Jensen und Rico Henry unterbrochen worden.

