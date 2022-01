FC Chelsea: BVB-Flirt Andreas Christensen positiv auf Corona getestet

Champions-League-Sieger FC Chelsea muss beim Premier-League-Gipfel gegen Meister Manchester City auf Abwehrspieler Andreas Christensen verzichten. Wie Teammanager Thomas Tuchel am Freitag mitteilte, sei der frühere Spieler von Borussia Mönchengladbach positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Samstag (13.30 Uhr) steigt das Topspiel in Manchester.

Christensen wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer in Verbindung gebracht. SPOX und GOAL Deutschland können Informationen von Sport1 und Bild bestätigen, wonach die Westfalen am 25 Jahre alten Innenverteidiger interessiert sind.

In der Tabelle liegt Chelsea mit zehn Punkten Rückstand auf Rang zwei hinter City. "Man muss am Limit sein, wenn man mit ManCity mithalten will, sie sind das Maß aller Dinge und die beste Mannschaft in England", sagte Tuchel. Chelsea hat zwar die vergangenen sechs Ligaspiele allesamt nicht verloren, jedoch viermal nur unentschieden gespielt.

Der Abstand zu den Citizens, die zuletzt elfmal in Folge siegten, wuchs daher an. Während dieser Phase im Dezember hatte Chelsea zahlreiche Coronafälle, unter anderem von Nationalstürmer Timo Werner, und einige Verletzungen zu beklagen. "Vielleicht ist es Pech, vielleicht machen sie es besser oder was auch immer, aber sie haben weniger Verletzungen von Schlüsselspielern", sagte Tuchel.