Oumar Niasse: 2016 kostete er 16 Millionen, heute trainiert er in Englands 10. Liga

Beim FC Everton erreichte Oumar Niasse einst einen Heldenstatus. Mittlerweile ist er seit zwei Jahren ohne Profi-Einsatz und trainiert mit Amateuren.

Fußball ist eine Achtbahnfahrt. In der einen Minute ist man ein Spieler in der besten Liga der Welt und ein paar Jahre später trainiert man mit dem Tabellenführer der North West Counties Football League Division One South.

Dieses Schicksal ereilte Oumar Niasse. Der ehemalige Stürmer des FC Everton trainiert aktuell angeblich beim englischen Zehntligisten West Didsbury & Chorlton. So berichtet es das Portal The72, das über den englischen Fußball unterhalb der Premier League berichtet. Niasse wolle beim Amateurklub an seiner Fitness arbeiten, da er seit Januar 2020 kein Pflichtspiel mehr bestritten hat.

Sein letztes Profispiel, eine zweiminütige Einwechslung beim 2:2-Unentschieden der Toffees in der Premier League gegen Newcastle, fand knapp vier Jahre nach seiner Ankunft in England statt. Bereits im Jahr 2016 unterschrieb Niasse am Stichtag des Wintertransferfensters für 16 Millionen Euro bei Everton, nachdem er bei Lokomotive Moskau als Torjäger geglänzt hatte.

Oumar Niasse: Torjäger in Moskau, Absturz bei Everton

Seine ersten Schritte ging er bei seinem senegalesischen Heimatverein Ouakam, den er innerhalb von drei Spielzeiten aus der zweiten Liga zur senegalesischen Meisterschaft führte und dabei in 154 Ligaspielen 102 Tore erzielte.

Niasse wechselte nach Europa und obwohl er nie ein erfolgreicher oder konstanter Torschütze war, zeigte er Ende 2015 in Russland eine beeindruckende Form. Das genügte, um den FC Everton davon zu überzeugen, ihn zu verpflichten und damit zum drittteuersten Spieler der Klubgeschichte zu machen.

Wenngleich Niasse keine Schuld an seinem hohen Preisschild trug, setzte es ihn sofort unter Druck. Viel Zeit zur Vorbereitung blieb ihm dabei durch den Wechsel mitten in der Saison nicht. In der Folge kam er mit dem Tempo des englischen Fußballs kaum zurecht und wurde schnell mit einem Bankplatz abgespeist.

Von Martinez geholt, von Koeman degradiert

Zudem traf Niasse zu einer Zeit in Everton ein, in der ein Kaderumbruch und unberechenbare Transferausgaben den Goodison Park beherrschten. Roberto Martinez hatte den Senegalesen geholt, wurde aber schon im Sommer wieder entlassen und durch Ronald Koeman ersetzt.

Nachdem Niasse in seinem ersten Freundschaftsspiel der Vorbereitung in der zweiten Halbzeit ein grober Schnitzer unterlaufen war und er bei einer hundertprozentigen Torchance den Pfosten getroffen hatte, kippte seine Beziehung zu Koeman. Der Niederländer entzog dem Stürmer seine Rückennummer, verweigerte ihm einen Spind auf dem Trainingsgelände und erklärte öffentlich, dass der Stürmer sich einen neuen Verein suchen solle.

In einem Interview mit The Guardian reagierte Niasse 2016 entsprechend fassungslos: "Es ist traurig, wirklich traurig. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass ich das nicht verdient habe. Aber was ich tun kann, ist, meinen Kopf zu behalten und dafür zu kämpfen, die Dinge zu ändern. Ich werde deswegen kein Drama machen. Ich gehe einfach damit um. Ich weiß, es ist nur eine Phase."

Er erklärte zudem, dass er in der Premier League bleiben wolle. Dieser Wunsch wurde ihm im Januar erfüllt, als er auf Leihbasis zu Hull City wechselte und dort in der Rückrunde Saison 2016/17 vier Tore erzielte, um zu beweisen, dass er in England noch etwas zu bieten hat. Den Abstieg der Tigers konnte er dennoch nicht verhindern.

Zweitbester Torschütze nach Rooney

Die darauffolgende Saison sollte seine beste in der Premier League werden. Denn während die Toffees nach einem verrückten Sommer mit hohen Ausgaben für Davy Klaassen, Sandro, Wayne Rooney und anderen um Konstanz kämpften, erwies sich Niasse als Garant für wichtige Tore. Mit neun Toren in 25 Spielen in der Saison 2017/18 - nach Rooney Evertons zweitbeste Torschütze in dieser Spielzeit - schien er auf dem besten Weg zu sein.

Mit seinem Fleiß und seiner Einstellung wurde er zu einem Liebling der Everton-Fans. Die Statistiken aus seiner Zeit in der Premier League mit einer Schussgenauigkeit von 40 % und 0,18 Toren pro Spiel zeigen jedoch, wo seine Probleme lagen - und das war für einen Mittelstürmer problematisch.

Natürlich war das Trainerkarussell an der Merseyside nicht gerade förderlich für ihn. Neben Martinez und Koeman spielte Niasse in seinen vier Jahren bei Everton auch unter Sam Allardyce und Marco Silva. Letzterer beachtete Niasse genauso wenig wie Koeman und degradierte ihn.

© getty Wayne Rooney und Oumar Niasse beim FC Everton.

Abschied ohne Groll: Niasse spendet letztes Gehalt

In den folgenden zwei Spielzeiten blieb er in 22 Premier-League-Spielen ohne Torerfolg, darunter auch ein erfolgloses Gastspiel bei Cardiff. In der Saison 2019/20, seinem letzten Jahr bei Everton, kam er auf gerade einmal 19 Einsatzminuten. Während seine Form schwankte, schien sich an Niasses Verbundenheit mit der lokalen Community jedoch nichts zu ändern.

In einer ausführlichen Erklärung, die er nach seinem Abschied von Everton auf Instagram postete, schrieb er: "Obwohl meine Umstände öffentlich und persönlich herausfordernd waren, verlasse ich den Verein mit einem Schnitt von einem Tor in jedem dritten Einsatz und werde immer jeden jungen schwarzen Sportler dazu ermutigen, nach England zu kommen und auf höchstem Niveau zu spielen. Egal wie schwierig es ist, egal wie groß die Herausforderungen sind."

Er führte aus: "Ich habe beschlossen, einen Teil meines letzten Wochengehalts an das St Andrew's Community Network zu spenden, das die North Liverpool Foodbank betreibt. Sie leisten außergewöhnliche Arbeit unter sehr schwierigen Umständen und erinnern uns daran, dass wir alle gemeinsam einen Beitrag leisten und eine aktive und positive Rolle in der Gesellschaft spielen können."

Niasses Huddersfield-Abenteuer endet, bevor es losgeht

Im Sommer 2020 endete seine Zeit in Liverpool und nach mehreren Monaten als vertragsloser Spieler unterschrieb er im März 2021 beim Championship-Klub Huddersfield. Seine Ankunft wurde euphorisch gefeiert, wie Manager Carlos Corberan auf der Website des Vereins erklärte: "Oumar hat mehr als drei Jahre lang auf höchstem Niveau im englischen Fußball gespielt, was bedeutet, dass er über alle notwendigen Fähigkeiten verfügt, um in der Championship zu spielen. Er ist ein Stürmer mit der Dynamik, sehr hart zu arbeiten, den Gegner unter Druck zu setzen und den Raum zu attackieren".

Seine Zeit bei den Terriers endete jedoch, bevor sie richtig begann. Eine Trainingsverletzung setze ihn vorzeitig außer Gefecht und ehe er wieder fit war, war er auch schon wieder freigestellt. Seitdem ist Niasse wieder auf der Suche nach einem Klub. Nach einer Kombination aus Pech, Überförderung und schlechten Entscheidungen trainiert er plötzlich wieder bei den Amateuren.