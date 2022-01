Newcastle United fliegt im FA Cup gegen Drittligist Cambridge raus - Legende Shearer zürnt

Premier-League-Klub Newcastle United hat sich in der dritten Runde des FA Cup gegen Drittligist Cambridge United bis auf die Knochen blamiert und ist ausgeschieden. Klub-Legende Alan Shearer zürnte nach dem Ausscheiden.

"Gut gemacht, Cambridge. Erbärmlicher NUFC", schrieb Shearer, der für die Magpies in 405 Pflichtspielen 206 Tore erzielt hatte. "Eine Blamage für die Ewigkeit", titelte die Sportsmail kurz nach Spielende.

Den Siegtreffer für Cambridge, das in der League One aktuell lediglich auf dem 16. Platz rangiert, erzielte Joe Ironside in der 57. Minute. Bei Newcastle gab Neuzugang Kieran Trippier sein Startelfdebüt, nachdem sein Wechsel von Atletico Madrid erst am Freitag fixiert worden war. Weitere Stammkräfte wie Allain Saint-Maximin oder Jonjoe Shelvy standen außerdem auf dem Platz, eine B-Elf blamierte sich also nicht gegen Cambridge.

Newcastle, das seit dem Einstieg von saudischen Investoren als "reichster Klub der Welt" gilt, schied zuvor bereits in der zweiten Runde des League Cup im Elfmeterschießen gegen Burnley aus.

Außerdem stecken die Magpies in der Premier League tief im Abstiegskampf. Bis dato steht nur ein Saisonsieg zu Buche, aktuell belegt das Team von Manager Eddie Howe mit elf Punkten den vorletzten Platz.