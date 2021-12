In der Premier League kommt es zum Abschluss des 14. Spieltags zum Duell zwischen Manchester United und dem FC Arsenal. Hier könnt Ihr das Topspiel im Liveticker verfolgen.

Den Abschluss des 14. Spieltags bildet in der Premier League heute ein absoluter Klassiker der Fußball-Welt: Manchester United empfängt am heutigen Abend zu Hause den FC Arsenal. Wer die prestigeträchtige Partie heute für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Manchester United vs. Arsenal: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach der bösen 0:4 Klatsche gegen den FC Liverpool konnte Arsenal am letzten Spieltag gegen Newcastle United einen souveränen 2:0-Sieg einfahren und damit sicherlich wieder etwas Selbstvertrauen tanken. Ein offener Schlagabtausch ist heute also zu erwarten.

Vor Beginn: Die Red Devils müssen am heutigen Abend vermutlich zum letzten Mal auf ihren künftigen Trainer, Ralf Rangnick, verzichten. Dieser bekommt seine Arbeitserlaubnis aller Voraussicht nach erst vor dem Spiel am Wochenende gegen Crystal Palace. Bis dahin führt weiterhin Michael Carrick die Geschicke an der Seitenline. Gegen den Tabellenführer FC Chelsea konnte Manchester United in dieser Konstellation zuletzt immerhin einen Punkt entführen.

Vor Beginn: Der Klassiker des englischen Fußballs findet heute Abend um 21.15 Uhr im Old Trafford in Manchester statt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Manchester United und dem FC Arsenal.

Manchester United vs. Arsenal: Premier League heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen Manchester United und dem FC Arsenal wird exklusiv bei Sky gezeigt.

Ab 21.00 Uhr seht Ihr die Partie auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD live und in voller Länge. Das Spiel kommentiert Wolff Fuss.

Bei Sky seht Ihr die heutige Begegnung ebenfalls im Livestream. Das geht zum einen über die Sky Go-App, oder das Sky Ticket, welches Ihr bei Sky buchen könnt.

