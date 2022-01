Unermüdlich ist die Premier League! In der Auftaktbegegnung des dritten Spieltages binnen sechs Tagen, empfängt der FC Arsenal Tabellenführer Manchester City. SPOX erklärt Euch, wo und wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Es ist das Topspiel des Spieltages und aufgrund des Spielbeginns nur Stunden nach dem Jahreswechsel, wohl auch das bis dato Topspiel des Jahres 2022. Der amtierende Tabellenführer aus Manchester ist derzeit mal wieder in bestechender Verfassung: Bis auf die praktisch bedeutungslose Niederlage gegen RB Leipzig am letzten Champions League-Spieltag hat man aus den letzten zwölf Partien alle gewinnen können.

Aber auch die Gunners auf der anderen Seite, müssen sich dank mehrerer überzeugender Auftritte in den vergangenen Wochen nicht verstecken. Die letzten fünf Partien entschied das Team von Mikel Arteta allesamt für sich; die Tordifferenz in dieser Spanne: 29:2.

Arsenal vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Premier League 21/22

Premier League 21/22 Spieltag: 21. Spieltag

21. Spieltag Datum: Samstag, 01. Januar 2022

Samstag, 01. Januar 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Emirates Stadium in London

Emirates Stadium in London Schiedsrichter: Stuart Attwell

Arsenal vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte aller Premier League-Spiele liegen in diesem Jahr in den Händen des Pay-TV-Anbieters Sky. Somit wird auch diese Partie nur über die Plattformen des Unternehmens zu sehen sein. Wir erklären Euch, welches Abo Ihr besitzen müsst und auf welchem Sender die Ausstrahlung vonstatten geht.

Arsenal vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute live im TV

Wer sich das Match im linearen Fernsehen zu Gemüte führen möchte, der hat hier nicht viel Wahlfreiheit. In jedem Fall müsst Ihr Euch zu einem Jahresabo verpflichten. Die für Neukunden günstigste Option stellt das Sport-Paket dar. Für 20€ pro Monat seht Ihr alle Spiele der ersten britischen Liga, alle Sessions der Formel 1 sowie alle Partien des DFB-Pokals.

Für einen Aufpreis von 12,50€ könnt Ihr zudem alle verfügbaren Bundesliga-Inhalte erwerben. Dazu gehören alle Spiele der 2. Bundesliga sowie alle Samstagsbegegnungen der 1. Bundesliga. Für weitere Informationen klickt hier.

Die Übertragung des Topspiels wird auf dem Kanal Sky Sport UHD stattfinden. Ab 13.20 Uhr führt Euch Kommentator Joachim Hebel durch das Event.

Arsenal vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute im Livestream

Mehr Optionen bieten sich hingegen im Falle des Livestreamings. Möglichkeit Nummer eins schließt sich direkt an die oben beschriebenen Pakete an. Denn mit einem solchen habt ihr außerdem Zugriff auf die App Sky Go. Diese ermöglicht es Euch, alle erworbenen Inhalte live und On-Demand nachzuverfolgen.

Variante Nummer zwei ist die Plattform Sky Ticket. Über sogenannte Tickets kauft man sich den Zugang zu einer bestimmten Art von Inhalten. In unserem Fall wäre das das Supersport-Ticket. Für 29,99€ pro Monat seht Ihr alle auf Sky verfügbaren Sportsendungen - von der NHL, über die Bundesliga bis hin zur Formel 1. Günstiger wird das Ganze, wenn Ihr Euch direkt für ein ganzes Jahr bindet: 24,99€ berechnet Euch das Unternehmen in diesem Fall noch pro Monat.

Arsenal vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Für all diejenigen, die keine Chance haben, das Spiel live zu sehen, ist auch schon gesorgt: Wir von SPOX sind mal wieder mit einem Liveticker zur Stelle. Ab etwa einer viertel Stunde vor Spielbeginn tippen wir uns für Euch die Finger wund, sodass Ihr garantiert nichts verpasst.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Arsenal vs. Manchester City

Arsenal vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Arsenal: Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Tierney - Thomas, G. Xhaka, Saka, Ödegaard, Gabriel Martinelli - Lacazette

Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Tierney - Thomas, G. Xhaka, Saka, Ödegaard, Gabriel Martinelli - Lacazette Manchester City: Ederson - Joao Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Fernandinho, Gündogan - Mahrez, Bernardo Silva, Sterling

Arsenal vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Partien des Spieltages

Datum Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Ergebnis Samstag, 01. Januar 2022 13.30 Uhr FC Arsenal Manchester City 16.00 Uhr Leicester City Norwich City 16.00 Uhr FC Watford Tottenham Hotspur 18.30 Uhr Crystal Palace West Ham United Sonntag, 02. Januar 2022 15.00 Uhr FC Brentford Aston Villa 15.00 Uhr FC Everton Brighton & Hove Albion 15.00 Uhr Leeds United FC Burnley 15.00 Uhr FC Southampton Newcastle United 17.30 Uhr FC Chelsea FC Liverpool Montag, 03. Januar 2022 18.30 Uhr Manchester United Wolverhampton Wanderers

Arsenal vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle