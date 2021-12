Premier League - 31 Stunden für ein abgesagtes Spiel: Schlimme Auswärtsfahrt zweier Spurs-Fan - mit Happy End

Zwei Spurs-Fans aus den USA erlangten Berühmtheit für einen Trip, den sie nie vergessen dürften. Denn aus riesigem Pech wurde ein großes Abenteuer.

Welcher Fußballfan träumt nicht davon, einmal seine Lieblingsmannschaft live im Stadion zu erleben? Nicht jeder hat sein Herz an einen Klub verloren, der quasi vor der Haustür beheimatet ist.

Fußball ist eine globale Angelegenheit, und die Klubs dürfen sich über eine wachsende Zahl an Anhängern rund um den Globus freuen. Englische Klubs haben etwa viele Fans in den USA, die allerdings nur selten in den Genuss kommen, Spiele ihres Vereins live vor Ort zu erleben - und in einer Pandemie noch viel seltener.

Doch zwei Fans von Tottenham Hotspur wollten es wissen. Twitter-User @SaxyKeN17 aus Dallas machte sich Ende November gemeinsam mit einer weiblichen Begleitung auf den Weg zum Auswärtsspiel seiner Spurs beim FC Burnley.

Er selbst fasste seinen irren und wohl nicht ganz alltäglichen Trip wie folgt zusammen: "Von Dallas über London nach Burnley. 31 Stunden, kein Schlaf, angetrieben durch Kaffee, Käsecracker und noch mehr Kaffee. Eisige Temperaturen und Schnee sind für das Spiel vorhergesagt. Das sind die Dinge, die man macht, wenn man seinen Klub liebt."

Spielabsage macht beide Fans berühmt

Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte: Der Schnee machte beide zu einer Berühmtheit. Denn am Spieltag selbst suchten derartige Schneemassen Burnley heim, dass das Spiel trotz aller Versuche, den Platz zu räumen, abgesagt werden musste. Wie bitter für die beiden Fans aus Texas! Doch sie dachten gar nicht daran, sich die Laune vom Wetter und den Umständen verderben zu lassen und hatten gemeinsam mit anderen Leidgenossen eine tolle Zeit in einem örtlichen Pub. "Das macht den Fußball aus!", schrieb der Fan auf Twitter.

Längst hatte sich das Pech der beiden über Social Media verbreitet. Sie bekamen zahlreiche Nachrichten, in denen sie nicht nur Aufmunterung erhielten, sondern ihnen auch Entschädigungen angeboten wurden. Kieron Bryan, Videoproduzent beim Fernsehsender Channel 4, bot beiden ein Ticket für das folgende Spiel der Spurs gegen den FC Brentford an. Vereinsikone Micky Hazard ernannte die beiden sogar zu seinen VIP-Gästen für ein Treffen mit Michael Dawson und Ledley King.

Und als wären diese Ehren nicht schon genug, meldete sich dann auch noch Harry Kane. "Es tut mir echt leid für euch! Für euren Einsatz und als Entschädigung für das abgesagte Spiel würde ich euch gerne als meine Gäste zu einem Heimspiel einladen, wenn ihr das nächste Mal in London seid", postete Kane via Twitter.

Gesagt, getan: Beide verbrachten noch ein paar Tage in London und erlebten eine Zeit, die sie sich beim Abflug aus Dallas wohl nicht ansatzweise erträumt hatten. Und auch ein Heimspiel der Spurs erlebten sie live im Stadion. Am 6. Dezember schließlich ging es dann zurück nach Hause. Im Gepäck: unbezahlbare Erinnerungen und einige neue Freundschaften. Über britisches Wetter werden sich diese beiden wohl nie wieder beschweren.