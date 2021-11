Manchester United: Ole Gunnar Solskjaer vergleicht Cristiano Ronaldo mit Michael Jordan

Trainer Ole Gunnar Solskjaer von Manchester United hat seinen Angreifer Cristiano Ronaldo nach dessen Doppelpack beim 2:2 in der Champions League bei Atalanta Bergamo in den höchsten Tönen gelobt und ihn dabei mit einer Basketball-Legende verglichen.

"Er ist unglaublich", sagte Solskjaer bei BeIn Sport über den Portugiesen. "Wenn es einen Spieler gibt, bei dem man sich wünscht, dass ihm der Ball in der letzten Minute vor die Füße fällt, dann er. Er ist der beste Torjäger!"

Ronaldo rettete die Red Devils mit einem Treffer in der Nachspielzeit, Atalanta wäre im Falle eines Sieges an den Engländern vorbeigezogen. "Sein Tor war wie ein Michael-Jordan-Moment, als würde man in Overtime eine Meisterschaft gewinnen", so der 48-Jährige weiter. "Niemand sollte Zweifel an solchen Spielern haben, sie geben einfach nie auf."

Nach seiner Rückkehr zu United steht Ronaldo in der laufenden Spielzeit bei neun Toren in zwölf Pflichtspielen. Mit fünf Treffern in vier Partien zeigt er sich vor allem in der Königsklasse erneut extrem torgefährlich.