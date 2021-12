Everton vs. FC Liverpool, Übertragung: Merseyside-Derby heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool gastiert heute in der Premier League zum Stadtderby beim FC Everton. So könnt Ihr das Merseyside-Derby live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Englische Woche in England - und ein Stadtduell gibt es obendrein. In der Premier League kommt es am heutigen Mittwoch, den 1. Dezember zum Merseyside-Derby: der FC Liverpool von Jürgen Klopp gastiert beim FC Everton.

Anstoß ist um 21.15 Uhr, Schauplatz der Goodison Park, der sich lediglich 900 Meter (!) von dem Stadion an der Anfield Road entfernt befindet.

Mit Everton trifft der aktuelle Tabellen-14. der englischen Liga auf den derzeit Dritten. Für Rafael Benitez, der die Toffees im Sommer als Trainer übernahm, ist es zugleich ein Wiedersehen mit einem seiner Ex-Vereine. 2005 gewann der Spanier mit den Reds die Champions League.

Everton gegen Liverpool: Im Folgenden erfahrt Ihr, wie Ihr die 90 Minuten heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Klopp, Salah und Co. sind mit Liverpool auf dem Höhenflug.

Everton vs. FC Liverpool, Übertragung: Merseyside-Derby heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Übertragung der Premier League liegen in Deutschland nicht beim Streamingdienst DAZN, sondern schon seit einiger Zeit bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Euch demzufolge auch heute das Merseyside-Derby exklusiv und in voller Länge.

Gesendet wird die Partie bei Sky Sport 1 und Sky Sport UHD, Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Experten sind Rene Adler und Raphael Honigstein. Mit Sky Go und Sky Ticket bekommt Ihr die Möglichkeit, Euch das Spiel auch via Livestream anzusehen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Everton vs. FC Liverpool, Übertragung: Merseyside-Derby heute im Liveticker

Ihr besitzt kein Abonnement bei Sky und möchtet auch keines abschließen? Auch dann könnt Ihr während der Begegnung zwischen Everton und Liverpool stets up-to-date bleiben - und zwar mit dem Liveticker, der Euch hier bei SPOX bereitgestellt wird.

Everton vs. FC Liverpool, Übertragung: Merseyside-Derby heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Everton: Pickford - Coleman, Godfrey, Keane, Digne - Doucoure, Allan - Townsend, Iwobi, Gordon - Rondon

Pickford - Coleman, Godfrey, Keane, Digne - Doucoure, Allan - Townsend, Iwobi, Gordon - Rondon FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson - Fabinho - Henderson, Thiago - Salah, Jota, Mane

